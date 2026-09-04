Най-добрите визии от старта на кинофестивала във Венеция 2026 (СНИМКИ)

Изданието на филмовия фестивал във Венеция през 2026 г. започна с наистина кинематографичен старт: Джордж и Амал Клуни се носеха през лагуната във водно такси, ръката му стискаше парапета, косата ѝ се вееше на вятъра, а пръски се разпиляваха около корпуса. 65-годишната филмова звезда получи "Златен лъв" за цялостно творчество, пише woman.bg.

Елън Бърстин също заслужи тази чест на 93 години, появявайки се в два филма: „Място, където да бъдеш“ на Корнел Мундруцо и биографичния филм за Мерилин Монро на Маги Джиленхол, „Влияние на плътта“. Има и много други премиери, на които киноманите ще се зарадват, сред които черната комедия на Мартин Макдона, номинирана за „Оскар“, „Девет диви коня“; „Праймтайм“ на Ланс Опенхайм, портрет на водещия на „Да хванеш хищника“ Крис Хансен, воден от Робърт Патинсън; и „Бункер“, брачната драма на Флориан Зелер с участието на Пенелопе Крус и Хавиер Бардем.

Освен програмата, също толкова внимателно бяха проследени и визиите на червения килим. В края на краищата, това е фестивалът, който миналата година предложи първи поглед към новата ера на Chanel, Dior, Versace и Bottega Veneta преди съответните им дебюти на подиума. Ето и най-добрите модни моменти от филмовия фестивал във Венеция през 2026 г.:

Председателят на журито Маги Джиленхол присъства на прожекцията на „Мастило“ и откриващия червен килим на 83-ия Международен филмов фестивал във Венеция в Sala Grande. Тя носеше рокля от Celine, към която бе добавила огърлицата от колекция Serpenti на Bvlgari.

Лора Дърн се появи в рокля Prada и бижута от Cartier.

Клеър Фой заложи на рокля от Bottega Veneta с бижута Swarovski и обувки на висок ток Christian Louboutain.

Амал Клуни и Джордж Клуни бяха неотразими заедно. Тя носеше рокля и токчета от Tom Ford и новата ера на Haider Ackermann.



Нина Добрев мина по червения килим в рокля от Armani Privé.

Председателят на журито Маги Джиленхол присъства на фотосесията на журито по време на 83-ия Международен филмов фестивал във Венеция в Palazzo del Casino на 2 септември във Венеция, Италия. Тя носеше костюм от The Row



Кейт Мара пристига на кея на хотел Excelsior Venice Lido по време на 83-ия Международен филмов фестивал във Венеция на 2 септември във Венеция, Италия. Тя носеше Max Mara.