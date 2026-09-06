Рецепта на деня: Ципура по тоскански с домати, маслини и тиквички

Необходими продукти:
- ципура - 1 бр. около 600 г;
- домати - 500 г;
- тиквичка - 1 бр.;
- червена чушка - 1 бр.;
- зелени маслини - 80 г;
- чесън - 3 скилидки;
- лимон - 1/2 бр.;
- зехтин - 4 с.л.;
- бяло вино - 80 мл;
- розмарин - 2 стръка;
- риган - 1 ч.л.;
- сол - 1 ч.л.;
- черен пипер - 1/2 ч.л.
Начин на приготвяне:
Ципурата се почиства добре от люспи и вътрешности, изплаква се със студена вода и се подсушава старателно с кухненска хартия. Подсушаването е важно, защото така кожата се запича по-приятно, а подправките полепват равномерно.
По повърхността на рибата се правят няколко плитки диагонални разреза с остър нож.
Рибата се натрива отвън и отвътре със сол, черен пипер, риган и 1 с.л. зехтин. В разрезите се поставят тънки резенчета лимон или малки парченца от него, а в коремната кухина се слага стрък розмарин и една леко смачкана скилидка чесън.
Доматите се нарязват на едри шайби или парчета, тиквичката - на кръгчета, а червената чушка - на ленти. Останалият чесън се нарязва на тънки филийки.
В подходяща тава се разпределят доматите, тиквичката, чушката, зелените маслини, чесънът и вторият стрък розмарин. Зеленчуците се поръсват с малко сол, черен пипер и останалия зехтин, след което се разбъркват леко.
В тавата се налива бялото вино и зеленчуците се поставят в предварително загрята фурна на 200 градуса за около 12 минути. Това кратко запичане помага на доматите да пуснат сок, а сосът да стане по-плътен и ароматен.
Подготвената ципура се поставя върху зеленчуковата основа. Тавата се връща във фурната и ястието се пече още 25-30 минути на 200 градуса, докато рибата стане сочна и лесно се отделя от костта. Ако ципурата е по-едра, времето може да се увеличи с още 5 минути. Готовността се проверява в най-дебелата част до гръбнака - месото трябва да е бяло, крехко и непрозрачно.
След изваждане от фурната ястието се оставя да почине 5 минути.
Ципурата по тоскански се сервира топла, полята със соса от домати, маслини, тиквички и зехтин. Върви с препечен хляб, картофи или лека зелена салата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
10:09 06.09.2026
2 Хм.....
10:15 06.09.2026
3 Гренясал зехтин
10:27 06.09.2026
4 ципурианец
10:29 06.09.2026
5 Предлагате всякакви чужди
10:44 06.09.2026