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Рецепта на деня: Ципура по тоскански с домати, маслини и тиквички
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Ципура по тоскански с домати, маслини и тиквички

6 Септември, 2026 10:05 543 5

  • ципура-
  • тосканска кухня-
  • домати-
  • маслини-
  • тиквички-
  • какво да сготвя

Ароматно средиземноморско ястие на фурна за лека вечеря

Рецепта на деня: Ципура по тоскански с домати, маслини и тиквички - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • ципура - 1 бр. около 600 г;
  • домати - 500 г;
  • тиквичка - 1 бр.;
  • червена чушка - 1 бр.;
  • зелени маслини - 80 г;
  • чесън - 3 скилидки;
  • лимон - 1/2 бр.;
  • зехтин - 4 с.л.;
  • бяло вино - 80 мл;
  • розмарин - 2 стръка;
  • риган - 1 ч.л.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Ципурата се почиства добре от люспи и вътрешности, изплаква се със студена вода и се подсушава старателно с кухненска хартия. Подсушаването е важно, защото така кожата се запича по-приятно, а подправките полепват равномерно.

По повърхността на рибата се правят няколко плитки диагонални разреза с остър нож.

Рибата се натрива отвън и отвътре със сол, черен пипер, риган и 1 с.л. зехтин. В разрезите се поставят тънки резенчета лимон или малки парченца от него, а в коремната кухина се слага стрък розмарин и една леко смачкана скилидка чесън.

Доматите се нарязват на едри шайби или парчета, тиквичката - на кръгчета, а червената чушка - на ленти. Останалият чесън се нарязва на тънки филийки.

В подходяща тава се разпределят доматите, тиквичката, чушката, зелените маслини, чесънът и вторият стрък розмарин. Зеленчуците се поръсват с малко сол, черен пипер и останалия зехтин, след което се разбъркват леко.

В тавата се налива бялото вино и зеленчуците се поставят в предварително загрята фурна на 200 градуса за около 12 минути. Това кратко запичане помага на доматите да пуснат сок, а сосът да стане по-плътен и ароматен.

Подготвената ципура се поставя върху зеленчуковата основа. Тавата се връща във фурната и ястието се пече още 25-30 минути на 200 градуса, докато рибата стане сочна и лесно се отделя от костта. Ако ципурата е по-едра, времето може да се увеличи с още 5 минути. Готовността се проверява в най-дебелата част до гръбнака - месото трябва да е бяло, крехко и непрозрачно.

След изваждане от фурната ястието се оставя да почине 5 минути.

Ципурата по тоскански се сервира топла, полята със соса от домати, маслини, тиквички и зехтин. Върви с препечен хляб, картофи или лека зелена салата.


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