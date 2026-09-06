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Емили Ратайковски позира в мини рокля от 1993 година (СНИМКА)

Емили Ратайковски позира в мини рокля от 1993 година (СНИМКА)

6 Септември, 2026 16:07 1 465 13

  • емили ратайковски-
  • вивиан уестууд-
  • рокля-
  • 1993 г.-
  • корица на списание

Сексапилната брюнетка блесна на корицата на модно списание с емблематичен тоалет на Вивиан Уестууд

Емили Ратайковски позира в мини рокля от 1993 година (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Емили Ратаковски върна модата повече от три десетилетия назад с новата си впечатляваща фотосесия. 35-годишният модел и актриса се появи на корицата на есенния брой за 2026 г. на списание EE72, облечена в архивен тоалет от легендарната колекция на Вивиан Уестууд от 1993 г.

За фотосесията Ратайковски носи изключително къса многопластова мини рокля с цветен тартанов десен в червено, зелено и синьо. Моделът е част от есенно-зимната колекция на британската дизайнерка Vivienne Westwood от 1993 г., превърнала се в един от разпознаваемите примери за характерната смесица от пънк естетика, британска традиция и исторически препратки в творчеството ѝ.

Визията е допълнена от барета с голямо перо, вълнени елементи, традиционна шотландска чантичка (споран), цветни чорапи с ромбове и високи черни обувки с платформа и връзки. Косата на Ратайковски е оформена в небрежни вълни, а драматичният грим с тъмна очна линия и виолетови сенки допълва атмосферата на 90-те години.


Зад кадрите стоят някои от най-разпознаваемите имена в модната индустрия. Стилист на фотосесията е Едуард Енинфул, а фотографиите са дело на Крейг Макдийн. Сесията е част от концепцията „Made in the 90s“, посветена на емблематични модни образи от десетилетието.

Ратайковски не е единственото голямо име, избрано за проекта. Сред звездите на останалите корици на изданието са супермоделът Синди Кроуфорд и Джиджи Хадид.

Новата корица идва в активен период за Емили Ратаковски в модата. През 2026 г. тя участва в редица кампании и дефилета, сред които проекти за Gucci, Tory Burch и други големи марки.

С архивната рокля на Вивиан Уестууд Ратайковски показва и една от най-силните тенденции в съвременната мода – завръщането на емблематични модели от архивите на големите модни къщи. А тоалет, създаден преди 33 години, отново се оказва достатъчно провокативен, за да попадне на корица през 2026 г.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е и къде е новинта

    11 0 Отговор
    Тази така си ходи полугола за да се продава

    16:08 06.09.2026

  • 2 морския

    7 0 Отговор
    ама, че тъпа фамилия ! слугинска и мъжка ...

    16:09 06.09.2026

  • 3 Сиса брокерката

    8 0 Отговор
    Гена от долния квартал има такива черги. Гледам ги, проснала ги е да съънат.

    16:09 06.09.2026

  • 4 Станислав Христов Христосков

    12 0 Отговор
    Докога ще ни натрапвате тез... евтини маСтии

    Коментиран от #6

    16:15 06.09.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор
    Стига с тази грозна стара чанта. Напълно се със силикон и взе да се перчи. За нищо не става. Участва в един видеоклип и имаше перверзна физиономия, която се хареса на мъжете. Опита да бъде и артистка и модел, но с пълен провал. Беше в леглото на половин Холивуд, ама не мръдна . Интересно , че самата песен , заради която стана известна от клипа , се оказа крадена и ги заличиха и съдеха.

    16:21 06.09.2026

  • 6 Мусорчик

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Станислав Христов Христосков":

    "Като водещ инфлуенсър с над 27 милиона последователи, Емили печели средно между 105 000 и 144 000 долара на месец само от рекламни интеграции и публикации в платформата, което ѝ носи до 1,7 милиона долара годишно по данни на HypeAuditor."

    Опааа, току-що схванах, че имаше предвид богатството на душата... Ееее, колко тъжно за моралистите и поетите, може би.

    Коментиран от #7, #12, #13

    16:25 06.09.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Мусорчик":

    Много чи ки джии на този свят, бе. Интересна информация.

    16:33 06.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 глоги

    2 0 Отговор
    35-годишнАТА моделКА и актриса...

    16:37 06.09.2026

  • 10 майстор

    1 0 Отговор
    Много си е гот мацката! Да е жива и здрава!

    16:49 06.09.2026

  • 11 РАЙТОВСКА СКЪПА

    1 0 Отговор
    НА 20см. РАЗБИРАШЛИ

    17:08 06.09.2026

  • 12 Това не е нещо

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мусорчик":

    С което да се гордее, схвана ли?

    17:13 06.09.2026

  • 13 Извинете

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мусорчик":

    Но изглежда и Вашият акъл е като нейният, и си въобразявате, че парите са всичко! Тя и Бони Блу печели, но никой не я уважава. А една жена без уважение, винаги ще си бъде долна мирва.

    17:20 06.09.2026