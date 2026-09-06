Емили Ратайковски позира в мини рокля от 1993 година (СНИМКА)

Емили Ратаковски върна модата повече от три десетилетия назад с новата си впечатляваща фотосесия. 35-годишният модел и актриса се появи на корицата на есенния брой за 2026 г. на списание EE72, облечена в архивен тоалет от легендарната колекция на Вивиан Уестууд от 1993 г.
За фотосесията Ратайковски носи изключително къса многопластова мини рокля с цветен тартанов десен в червено, зелено и синьо. Моделът е част от есенно-зимната колекция на британската дизайнерка Vivienne Westwood от 1993 г., превърнала се в един от разпознаваемите примери за характерната смесица от пънк естетика, британска традиция и исторически препратки в творчеството ѝ.
Визията е допълнена от барета с голямо перо, вълнени елементи, традиционна шотландска чантичка (споран), цветни чорапи с ромбове и високи черни обувки с платформа и връзки. Косата на Ратайковски е оформена в небрежни вълни, а драматичният грим с тъмна очна линия и виолетови сенки допълва атмосферата на 90-те години.
Зад кадрите стоят някои от най-разпознаваемите имена в модната индустрия. Стилист на фотосесията е Едуард Енинфул, а фотографиите са дело на Крейг Макдийн. Сесията е част от концепцията „Made in the 90s“, посветена на емблематични модни образи от десетилетието.
Ратайковски не е единственото голямо име, избрано за проекта. Сред звездите на останалите корици на изданието са супермоделът Синди Кроуфорд и Джиджи Хадид.
Новата корица идва в активен период за Емили Ратаковски в модата. През 2026 г. тя участва в редица кампании и дефилета, сред които проекти за Gucci, Tory Burch и други големи марки.
С архивната рокля на Вивиан Уестууд Ратайковски показва и една от най-силните тенденции в съвременната мода – завръщането на емблематични модели от архивите на големите модни къщи. А тоалет, създаден преди 33 години, отново се оказва достатъчно провокативен, за да попадне на корица през 2026 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е и къде е новинта
16:08 06.09.2026
2 морския
16:09 06.09.2026
3 Сиса брокерката
16:09 06.09.2026
4 Станислав Христов Христосков
Коментиран от #6
16:15 06.09.2026
5 РЕАЛИСТ
16:21 06.09.2026
6 Мусорчик
До коментар #4 от "Станислав Христов Христосков":"Като водещ инфлуенсър с над 27 милиона последователи, Емили печели средно между 105 000 и 144 000 долара на месец само от рекламни интеграции и публикации в платформата, което ѝ носи до 1,7 милиона долара годишно по данни на HypeAuditor."
Опааа, току-що схванах, че имаше предвид богатството на душата... Ееее, колко тъжно за моралистите и поетите, може би.
Коментиран от #7, #12, #13
16:25 06.09.2026
7 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "Мусорчик":Много чи ки джии на този свят, бе. Интересна информация.
16:33 06.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 глоги
16:37 06.09.2026
10 майстор
16:49 06.09.2026
11 РАЙТОВСКА СКЪПА
17:08 06.09.2026
12 Това не е нещо
До коментар #6 от "Мусорчик":С което да се гордее, схвана ли?
17:13 06.09.2026
13 Извинете
До коментар #6 от "Мусорчик":Но изглежда и Вашият акъл е като нейният, и си въобразявате, че парите са всичко! Тя и Бони Блу печели, но никой не я уважава. А една жена без уважение, винаги ще си бъде долна мирва.
17:20 06.09.2026