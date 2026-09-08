Ивана с нов мъж след 8 години самота

Любовта най-сетне отново е почукала на вратата на Ивана. Фолк легендата, която само преди няколко месеца призна, че от цели 7-8 години не е имала мъж до себе си, направи любопитно признание – в живота ѝ вече има специален човек, пише marica.bg.

Певицата на народа обаче категорично не възнамерява да разкрива самоличността му. Ивана загатна за новата си връзка по време на разговор с Благой Георгиев в подкаста „Goat Media“, където стана ясно, че любовният ѝ живот вече не е толкова празен, колкото беше до неотдавна.

Всичко започва с разговор за хората, на които изпълнителката на „Шампанско и сълзи“ може да има доверие. Ивана посочва двама свои колеги – музикантите Стояна и Румен. Това веднага провокира любопитството на Джизъса, който директно я пита дали няма друг човек до себе си.

В началото въпросът очевидно я изненадва и Ивана се опитва да се измъкне с дипломатичен отговор.

„И имам, и нямам. Така устройва ли те?“, отвръща тя, но Благой Георгиев не се отказва толкова лесно и настоява да получи по-конкретен отговор.

Тогава певицата най-сетне хвърля бомбата.

„Разсъди какво искам да ти кажа – има го, но няма да е публично“, признава Ивана.

Така мистериозният мъж в живота ѝ остава без име и лице, но едно е сигурно – след дълъг период на самота фолк звездата отново има човек до себе си. Ивана очевидно е щастлива, но този път е решила да пази личния си живот далеч от прожекторите.

Това не е особено изненадващо предвид факта, че певицата през годините е била подложена на огромно медийно внимание. Сега тя явно предпочита да се наслаждава на личното си щастие без излишен шум и любопитство около човека до нея.

Самата Ивана признава, че няма кой знае колко връзки зад гърба си, което според нея е малко нетипично за човек от шоубизнеса. Някои от мъжете, с които е била, дори се гордеели особено много с факта, че са партньори на звезда от нейния калибър.

Певицата обаче подчертава, че никога не е използвала известността си, за да кара половинките си да се чувстват по-маловажни.

„Отнасяли са се с уважение към работата ми и към мен самата. Но аз не съм ги поставяла в ситуация да ги унижавам и да се чувстват така, че аз съм известната, а мъжът е на заден план“, спомня си Ивана.

Зад успешната ѝ кариера обаче се крие и доста по-болезнена равносметка. За да се посвети изцяло на музиката, Ивана е трябвало да прави тежки избори, включително между професионалните си ангажименти и личния живот.

Най-високата цена тя плаща като майка. Единствената ѝ дъщеря Теодора е отгледана до голяма степен от баба си и дядо си, докато Ивана пътува непрекъснато, записва песни, прави концерти и гради кариерата си.

Певицата разказва с болка за моментите, които е пропуснала. Сред тях е и периодът, когато дъщеря ѝ започва да пише първите си букви.

„Когато започна да пише първите букви, аз не бях вкъщи. Бях някъде по пътищата, когато майка ми ми се обади и ми каза: „Знаеш ли, че вече имаме момиче“, тогава за първи път е станала девойка – пак не можах тези моменти да ги преживея. Добре, че е майка ми“, признава Ивана.

Днес обаче тя гледа по различен начин на решенията, които е взела през годините. Вместо да се обвинява, певицата приема, че това е била цената, която е трябвало да плати, за да осъществи професионалната си мечта.

„Сега обаче не се осъждам, защото една мечта щеше да бъде заменена. Това е цената, която платих“, прави равносметка звездата.

И докато Ивана не съжалява за пътя, който е извървяла, сега изглежда е решила да даде шанс и на личното щастие. Кой е мистериозният мъж, успял да разбие осемгодишната ѝ самота, засега остава строго пазена тайна.

Източник: www.marica.bg