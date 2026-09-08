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Ивана с нов мъж след 8 години самота

Ивана с нов мъж след 8 години самота

8 Септември, 2026 09:43 860 13

  • ивана-
  • благой георгиев-джизъса-
  • мъж-
  • любов-
  • връзка

Певицата на народа обаче категорично не възнамерява да разкрива самоличността му

Ивана с нов мъж след 8 години самота - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Любовта най-сетне отново е почукала на вратата на Ивана. Фолк легендата, която само преди няколко месеца призна, че от цели 7-8 години не е имала мъж до себе си, направи любопитно признание – в живота ѝ вече има специален човек, пише marica.bg.

Певицата на народа обаче категорично не възнамерява да разкрива самоличността му. Ивана загатна за новата си връзка по време на разговор с Благой Георгиев в подкаста „Goat Media“, където стана ясно, че любовният ѝ живот вече не е толкова празен, колкото беше до неотдавна.

Всичко започва с разговор за хората, на които изпълнителката на „Шампанско и сълзи“ може да има доверие. Ивана посочва двама свои колеги – музикантите Стояна и Румен. Това веднага провокира любопитството на Джизъса, който директно я пита дали няма друг човек до себе си.

В началото въпросът очевидно я изненадва и Ивана се опитва да се измъкне с дипломатичен отговор.

„И имам, и нямам. Така устройва ли те?“, отвръща тя, но Благой Георгиев не се отказва толкова лесно и настоява да получи по-конкретен отговор.

Тогава певицата най-сетне хвърля бомбата.

„Разсъди какво искам да ти кажа – има го, но няма да е публично“, признава Ивана.

Така мистериозният мъж в живота ѝ остава без име и лице, но едно е сигурно – след дълъг период на самота фолк звездата отново има човек до себе си. Ивана очевидно е щастлива, но този път е решила да пази личния си живот далеч от прожекторите.

Това не е особено изненадващо предвид факта, че певицата през годините е била подложена на огромно медийно внимание. Сега тя явно предпочита да се наслаждава на личното си щастие без излишен шум и любопитство около човека до нея.

Самата Ивана признава, че няма кой знае колко връзки зад гърба си, което според нея е малко нетипично за човек от шоубизнеса. Някои от мъжете, с които е била, дори се гордеели особено много с факта, че са партньори на звезда от нейния калибър.

Певицата обаче подчертава, че никога не е използвала известността си, за да кара половинките си да се чувстват по-маловажни.

„Отнасяли са се с уважение към работата ми и към мен самата. Но аз не съм ги поставяла в ситуация да ги унижавам и да се чувстват така, че аз съм известната, а мъжът е на заден план“, спомня си Ивана.

Зад успешната ѝ кариера обаче се крие и доста по-болезнена равносметка. За да се посвети изцяло на музиката, Ивана е трябвало да прави тежки избори, включително между професионалните си ангажименти и личния живот.

Най-високата цена тя плаща като майка. Единствената ѝ дъщеря Теодора е отгледана до голяма степен от баба си и дядо си, докато Ивана пътува непрекъснато, записва песни, прави концерти и гради кариерата си.

Певицата разказва с болка за моментите, които е пропуснала. Сред тях е и периодът, когато дъщеря ѝ започва да пише първите си букви.

„Когато започна да пише първите букви, аз не бях вкъщи. Бях някъде по пътищата, когато майка ми ми се обади и ми каза: „Знаеш ли, че вече имаме момиче“, тогава за първи път е станала девойка – пак не можах тези моменти да ги преживея. Добре, че е майка ми“, признава Ивана.

Днес обаче тя гледа по различен начин на решенията, които е взела през годините. Вместо да се обвинява, певицата приема, че това е била цената, която е трябвало да плати, за да осъществи професионалната си мечта.

„Сега обаче не се осъждам, защото една мечта щеше да бъде заменена. Това е цената, която платих“, прави равносметка звездата.

И докато Ивана не съжалява за пътя, който е извървяла, сега изглежда е решила да даде шанс и на личното щастие. Кой е мистериозният мъж, успял да разбие осемгодишната ѝ самота, засега остава строго пазена тайна.

Източник: www.marica.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ох котьоо

    9 0 Отговор
    Ша обере паяжината на дрътиа мiндил

    Коментиран от #11

    09:45 08.09.2026

  • 2 Митьо Очите

    10 0 Отговор
    Евала на баджанака, не знае в какво се е вкарал.

    09:46 08.09.2026

  • 3 Да бе,

    3 1 Отговор
    вие и светихте...

    09:48 08.09.2026

  • 4 8 години самота?

    5 0 Отговор
    И сама в леглото всяка нощ?

    09:48 08.09.2026

  • 5 в кратце

    5 0 Отговор
    Ивана е с нов Иван след 8 години самота и сухота там,отдолу.

    Коментиран от #7

    09:49 08.09.2026

  • 6 Ами

    7 0 Отговор
    Обезглавената й изгора в Турция не го ли брои

    09:51 08.09.2026

  • 7 Съсед

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "в кратце":

    Тя отдавна е пресъхнала.
    По акоя видиш без грим няма да се чудиш що 8 г е била без мъж

    09:52 08.09.2026

  • 8 хъхъ

    6 0 Отговор
    Горкият мъж...

    10:00 08.09.2026

  • 9 информиран

    3 1 Отговор
    Новият мъж на Ивана
    се казва бозукарката Стояна

    10:00 08.09.2026

  • 10 Евгени от Алфапласт

    6 0 Отговор
    "...бях по пътищата..." - е, това си го знаем и без да ни го казва.😎

    10:02 08.09.2026

  • 11 6135

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ох котьоо":

    Едно време в Чавдарите на ученическите бригади пеехме в стил народна песен:

    Седем дена стана, мамо, как не съм ...
    Половата ми система, мамо, паяжина хвана.

    10:12 08.09.2026

  • 12 ха, ха

    2 0 Отговор
    Проста жена със самочувствие=чалгарка.Та и тази така.Зарязала детето си за да обикаля кръчмите из цялата страна да забавлява пияндурници,гОлЕмата и мечта...Сега е хванала някой заблуден старчок да му точи пенсииката и да прави ядове на жена му.Ако беше нормален свободен мъж защо да го крие?Или изобщо няма никакъв мъж.Била,,звезда,,ама кръчмарска.

    10:17 08.09.2026

  • 13 Aлфа Вълкът

    0 0 Отговор
    Е как да нямала, нали преди 1 месец го заклаха в Истанбул? Вие не помните ли какво пишете?

    10:18 08.09.2026