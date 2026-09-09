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Пенелопе Крус и Хавиер Бардем блеснаха във Венеция (ВИДЕО)

Пенелопе Крус и Хавиер Бардем блеснаха във Венеция (ВИДЕО)

9 Септември, 2026 10:38 530 2

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  • кинофестивал

Звездната двойка представи психологическия трилър „Бункер“ на 83-тия филмов фестивал

Пенелопе Крус и Хавиер Бардем блеснаха във Венеция (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Пенелопе Крус и Хавиер Бардем се превърнаха в една от най-коментираните двойки на червения килим на 83-тия Международен филмов фестивал във Венеция. Испанските звезди пристигнаха за премиерата на психологическия трилър „Бункер“ (Bunker), режисиран от носителя на „Оскар“ Флориан Зелер.

52-годишната Крус привлече вниманието с ефектна червена рокля на Chanel с дълбоко деколте и висока цепка, докато 57-годишният Бардем заложи на класически черен смокинг.

Емоциите взеха връх след прожекцията, когато актьорите бяха посрещнати с продължителни овации. Крус не успя да сдържи сълзите си и целуна съпруга си пред публиката.

„Бункер“ разказва за семейна двойка, въвлечена в проект за изграждането на луксозно убежище за технологичен милиардер. Историята поставя героите пред поредица от психологически и морални изпитания.

Крус и Бардем са семейство от 2010 г. и през годините неведнъж са заставали заедно пред камерата, включително във „Вики Кристина Барселона“ и „Да обичаш Пабло“.


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  • 1 Ареее...

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    Талията вече си е като на дърта жена!

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  • 2 Цвете

    2 0 Отговор
    ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЧАРОВНА ДВОЙКА.👏👏👏

    10:52 09.09.2026