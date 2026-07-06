Принцеса Кейт показа нови СНИМКИ със семейството си след изтощително предизвикателство

Принцесата на Уелс - Катрин, сподели нова семейна снимка със семейството си, на която обаче принц 12-годишният Джордж привлече вниманието с ръста си, който е почти колкото на майка му. Кадърът е направен по време на семейна разходка на открито след участието ѝ в благотворителното предизвикателство National Three Peaks Challenge в подкрепа на The Royal Marsden Cancer Charity.

На снимката Кейт е прегърнала сина си Джордж, докато по-малкият ѝ син принц Луи, на 8 години, я дърпа за ръката. До тях стои и принцеса Шарлот, на 11 години. Принцесата на Уелс изглежда е единственият член на семейството, участвал в самото предизвикателство, тъй като е облечена в спортен екип и носи раница.

В друга публикувана снимка Катрин и трите деца разговарят с принц Уилям, който също е присъствал, за да подкрепи съпругата си. На останалите кадри принцесата държи Луи за ръка и прегръща Шарлот.

„По това време миналата седмица завърших National Three Peaks Challenge. Огромна благодарност към всички, които подкрепиха The Royal Marsden Cancer Charity“, написа Катрин към публикацията си в Instagram.

National Three Peaks Challenge е 24-часово изпитание за издръжливост, което включва изкачване на най-високите върхове в Шотландия, Англия и Уелс. Участниците изминават около 37 километра и преодоляват над 3000 метра денивелация, често при трудни метеорологични условия и в тъмната част на денонощието.

Инициативата е в подкрепа на The Royal Marsden Cancer Charity – благотворителната организация към болницата Royal Marsden, където принцесата беше лекувана след онкологичната си диагноза.