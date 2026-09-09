Кока-Кола на кирилица: Гаф води до уникалния български пробив от 1965 г.

България е първата страна зад Желязната завеса, която сключва официален договор с корпоративния гигант и флагман на капитализма — The Coca-Cola Company. Историческият контракт за внос и бутилиране на концентрата за емблематичната безалкохолна напитка е подписан на 1 август 1965 г. чрез държавното стопанско предприятие „Тексим“. По този начин София изпреварва тогавашна Югославия с две години, а съседна Гърция започва собствено производство едва осем години по-късно.

Гаф в Париж и „зелена светлина“ от Тодор Живков

Зад този уникален пробив стои поредица от случайности и дръзко предприемачество. През пролетта на 1965 г. Тончо Михайлов, главен технолог в българско предприятие, е изпратен в Париж да преговаря за френската напитка „Оранжина“. Обърквайки адресите, той влиза директно в европейската централа на Кока-Кола. Усетили огромен пазарен потенциал, американците веднага приемат поканата му да посетят София.

Вместо да накаже технолога за гафа, директорът на „Тексим“ Георги Найденов (наричан първият „социалистически мултимилионер“) урежда спешна среща при първия секретар на ЦК на БКП Тодор Живков. Найденов защитава идеята пред партийното ръководство, преодолявайки острата съпротива на Пенчо Кубадински. Живков проявява неочаквана прагматичност. Въпреки че пропагандата дотогава описва Кока-Кола като символ на империализма, той дава съгласието си с цел привличане на западна валута. Най-модерният завод в Източния блок е изграден светкавично в Пловдив с подкрепата на местния кмет Иван Панев.

Един милион бутилки подарък и логото на кирилица

При преговорите от американската компания предлагат сериозни суми за реклама на местния пазар. Българската страна обаче реагира нестандартно. Вместо директно финансиране за маркетинг, от Италия ни подаряват един милион оригинални стъклени бутилки за стартиране на производството.

Най-значимият прецедент в историята на бранда обаче се случва в централата на компанията в САЩ. Специално за българския пазар дизайнерите изработват и подаряват логото на марката, изписано изцяло на кирилица. Това е първият случай в световната практика, при който строго пазената графична марка се появява на азбука, различна от латиницата. В края на 1965 г. първите бутилки Кока-Кола с автентичния етикет на кирилица официално се появяват в търговската мрежа у нас.

Дефицитът и появата на репликата „Кооп Кола“

Успехът на американската напитка в България е толкова главозамайващ, че тя бързо се превръща в дефицитна стока, а капацитетът на заводите трудно посреща огромното търсене. Тъй като вносът на оригиналния концентрат изисква плащания в ценна западна валута (долари), родната хранително-вкусова промишленост получава задача да създаде по-евтина социалистическа алтернатива.

Така се ражда „Кооп Кола“ – изцяло българската „реплика“ на капиталистическия оригинал, произвеждана под шапката на Централния кооперативен съюз (ЦКС). За разлика от американската рецепта, в която се разчита на тайна комбинация от екстракти, българските технолози разработват свой сироп. „Кооп Кола“ бързо заема своето място по рафтовете на магазините и в ресторантите, предлагайки сходен карамелен цвят и газировка на значително по-ниска и достъпна за масовия потребител цена.