Принц Хари все още не е говорил с баща си Чарлз две седмици след завръщането

Принц Хари все още не е разговарял с баща си крал Чарлз III, след като се завърна във Великобритания със съпругата си Меган Маркъл и двете им деца в края на август, твърдят източници, близки до британското кралско семейство.

Според информация на Mirror херцогът на Съсекс не е насрочил телефонен разговор с 77-годишния монарх, откакто го е уведомил за решението семейството му да се установи отново във Великобритания. По това време крал Чарлз III е бил в Балморал, Шотландия, заедно с по-големия си син принц Уилям.

Източници твърдят, че липсата на комуникация е озадачила кралското семейство, особено на фона на многократните публични изявления на принц Хари, че желае помирение с близките си.

Хари и бившата американска актриса Меган Маркъл пристигнаха във Великобритания на 26 август заедно със сина си принц Арчи и дъщеря си принцеса Лилибет. Семейството се върна в страната шест години след като херцогът и херцогинята на Съсекс се отказаха от задълженията си като работещи членове на монархията и се преместиха в Северна Америка.

На 7 септември крал Чарлз III официално потвърди чрез писмо, разпространено до високопоставени представители на британските институции, че завръщането на принц Хари и Меган Маркъл не променя кралския им статут.

Двамата няма да изпълняват официални ангажименти от името на монархията и остават частни граждани със собствени търговски и благотворителни инициативи. Уговорката от 2020 г., според която те не използват обръщението „Техни кралски височества“ в официално качество, също остава в сила.

Отношенията между принц Хари и крал Чарлз III все пак показаха признаци на затопляне по-рано тази година. През юли монархът прие принц Хари, Меган Маркъл, принц Арчи и принцеса Лилибет в частната си резиденция Highgrove House. На срещата присъства и кралица Камила, а тя отбеляза първата среща на Чарлз с внуците му от 2022 г. насам.

Принц Хари и Меган Маркъл напуснаха официалните си кралски роли през 2020 г. В последвалите години отношенията им с останалите членове на британската монархия се влошиха след документалната им поредица за Netflix, редица публични интервюта и автобиографичната книга на Хари „Spare“.

Към момента нито Бъкингамският дворец, нито представители на принц Хари и Меган Маркъл са потвърдили публично твърденията за липса на контакт между херцога на Съсекс и крал Чарлз III.