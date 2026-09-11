Меган Маркъл бе забелязана за пръв път във Великобритания след завръщането

Меган Маркъл беше забелязана в Котсуолдс в петък, което е първата ѝ публична поява във Великобритания след завръщането ѝ в страната заедно със съпруга ѝ принц Хари. Херцогинята на Съсекс е била на чай с жена, за която се предполага, че е друга майка, в Soho Farmhouse, частен клуб и хотелски комплекс в английската провинция.

„Изглежда, че започва да общува повече и да излиза“, коментира източник пред Page Six. По думите му много майки посещават Soho Farmhouse в края на седмицата, за да си починат.

Комплексът се простира на около 100 акра и разполага със спа център, 40 къщи за гости и вътрешно-външен басейн. Сред известните му посетители през годините са Дейвид Бекъм, Виктория Бекъм и музикантът Пол Маккартни.

Появата на Меган Маркъл в Котсуолдс засили предположенията, че тя и принц Хари може да търсят имот в района.

Кралският коментатор Том Сайкс заяви през август, че е чул от приятел на принц Хари за намеренията му да разглежда имоти именно в Котсуолдс, включително в близост до резиденцията Highgrove House на крал Чарлз III и кралица Камила.

Принц Хари познава района добре и е прекарвал значителна част от детството си там заедно с баща си и брат си принц Уилям.

Херцогът и херцогинята на Съсекс пристигнаха във Великобритания преди около две седмици заедно с децата си, 7-годишният принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет. Семейството се завърна от Монтесито, Калифорния, където живееше през последните шест години.

Според публикацията принц Арчи и принцеса Лилибет ще посещават частно подготвително училище във Великобритания с годишна такса около 35 000 долара. В едно от училищата в района наскоро родителите са получили напомняне да не снимат други деца без разрешение и да не разпространяват информация за ученици и семействата им в социалните мрежи. Съобщението обаче не е изпратено от училището, което в крайна сметка е избрано за децата на Меган Маркъл и принц Хари.

Името на учебното заведение не се съобщава от съображения за сигурност и неприкосновеност на личния живот.

Принц Арчи и принцеса Лилибет все още не са били забелязани публично след пристигането си във Великобритания.

Принц Хари се появи за първи път след завръщането си по-рано тази седмица, когато беше заснет в Tower Bridge Studios в Лондон.

Междувременно крал Чарлз III отново подчерта публично, че принц Хари и Меган Маркъл не са действащи членове на британското кралско семейство. Двамата се отказаха от официалните си кралски задължения през 2020 г. и оттогава развиват собствени бизнес и благотворителни инициативи.