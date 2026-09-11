Откриха рекордно съкровище от епохата на викингите

Изключителна археологическа находка беше открита във Финландия – хиляди сребърни монети от епохата на викингите с общо тегло около 4,5 килограма. Съкровището е най-голямата известна досега подобна находка от Късната желязна епоха в страната, съобщава nytimes.com.
На съкровището попаднал Кале Лапинен, който от години се занимава с търсене с металотърсач. На 3 септември той проучвал район край центъра на Сюсмя, в област Пяйят-Хяме в Южна Финландия, когато уредът му отчел необичайни сигнали дълбоко под земята. Първоначално Лапинен решил, че става дума за естествени минерални залежи, но при разкопаването се появили първите сребърни монети.
На следващия ден мястото било проучено от специалисти под ръководството на археолога Еско Тиккала от музеите в Лахти. Оказало се, че монетите и останалите предмети са били поставени в два съда от брезова кора, заровени на около 45 сантиметра под земята и на приблизително 12 метра един от друг. Освен монетите са открити сребърна гривна, мънисто, декоративен елемент и фрагмент от сребро, използвано като разплащателно средство.
Точният брой на монетите все още не е известен. Те не са почистени и разделени, но според археолозите става дума за хиляди екземпляри. Предстоят лабораторни изследвания, които трябва да определят по-прецизно възрастта и произхода им.
Мащабът на откритието значително надминава предишния финландски рекорд. Досега за най-голямото викингско монетно съкровище в страната се смяташе находка от Ноусиайнен, открита през 1895 г. Тя съдържа около 1700 монети и други предмети с общо тегло приблизително 2,2 килограма.
Особено ценна за учените е и запазената брезова кора, тъй като органични материали от праисторически периоди рядко оцеляват във финландските почви. Предстоящият анализ на монетите може да даде нова информация за търговските контакти, движението на среброто и ролята на днешна Финландия в обменните мрежи през епохата на викингите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хой
12:17 11.09.2026
2 Дедо
Коментиран от #3
12:34 11.09.2026
3 Ами
До коментар #2 от "Дедо":Повечето съкровища намерени на територията на България са отпреди да има българи тук,така че се успокой малко
12:41 11.09.2026