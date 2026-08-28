ФБР претърсва дома на покойната Хейдън Пенетиър

Разследването на смъртта на американската актриса Хейдън Пенетиър продължава, като федерални агенти са претърсили дома ѝ в Западен Холивуд дни след като тя беше намерена мъртва в Южна Каролина. 36-годишната звезда от „Герои“ и „Нашвил“ беше открита в безсъзнание на 16 август 2026 г. в жилище в Грийнвил, където временно пребивавала.

Според Entertainment Weekly агенти са влезли в дома на Хейдън Пенетиър със заповед за обиск. Към момента властите не са обявили какво точно са търсили и дали са иззети предмети или документи. Официалната причина за смъртта все още не е установена, тъй като се очакват токсикологични и други допълнителни изследвания.

Аутопсията не е открила следи от травма, които да са допринесли за смъртта, а властите не са съобщили данни за престъпно деяние. Първоначални съобщения и диспечерски записи споменаха възможно предозиране и сърдечен арест, но съдебният лекар подчерта, че е твърде рано тази версия да се приема като официална причина.

По време на инцидента в жилището са били партньорът на актрисата Брайън Хикърсън и неговият брат Зак Хикърсън. Зак заяви пред TMZ, че след като не успял да събуди Пенетиър, се обадил на 911, докато Брайън ѝ приложил Narcan, медикамент, използван при подозрение за опиоидно предозиране. По думите му двамата след това започнали сърдечен масаж до пристигането на спешните екипи.

Представител на Хейдън Пенетиър призова обществеността да не спекулира с обстоятелствата около кончината ѝ. „Много хора, които не са били близки с Хейдън, използват смъртта ѝ, за да подхранват слухове и спекулации за ситуация, за която знаят много малко“, се казва в изявление, разпространено до Us Weekly. Екипът ѝ допълни, че близките на актрисата сътрудничат активно на разследването.

Брайън Хикърсън също отказа подробни коментари чрез адвоката си, като подчерта, че разследването трябва да приключи, преди да се правят заключения. Властите досега не са съобщили, че той е обвинен във връзка със смъртта на Панетиър.

Хейдън Пенетиър стана известна още като дете, а международна популярност получи с ролята на Клеър Бенет в сериала „Герои“. По-късно изигра Джулиет Барнс в „Нашвил“, за което получи две номинации за „Златен глобус“, и се завърна към хорър поредицата „Писък“ в „Писък 6“.

Актрисата открито е говорила през годините за трудности със зависимости, следродилна депресия и проблемни лични отношения. Разследването в Южна Каролина остава активно, а окончателната причина и начинът на смъртта ще бъдат обявени след приключването на токсикологичните и останалите експертизи.