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Кафявите маратонки са модният хит на есента

Кафявите маратонки са модният хит на есента

7 Ноември, 2026 12:11 461 3

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Шоколадовите нюанси, велурът и ретро моделите с тънка подметка се завръщат сред водещите тенденции при спортните обувки

Кафявите маратонки са модният хит на есента - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Класическите бели маратонки постепенно отстъпват място на нов фаворит в есенната мода – спортните обувки в шоколадовокафяво. След като привлякоха вниманието през миналата година, моделите в наситени земни тонове отново се нареждат сред актуалните предложения на водещите марки. Особено популярни са минималистичните силуети, вдъхновени от спортната естетика на 70-те и 80-те години, пише E! News.

Сред марките, които залагат на тенденцията, са Adidas, PUMA, Gola, Steve Madden и Aldo. Общото между техните предложения е комбинацията от изчистен дизайн, ретро детайли и топли кафяви нюанси, които лесно се съчетават с есенния гардероб.

Една от най-забележимите тенденции през сезона са така наречените skinny sneakers – маратонки с издължен силует, нисък профил и сравнително тънка подметка. За разлика от масивните спортни обувки, които доминираха модата през последните години, новите модели се отличават с по-деликатна форма и по-малък обем.

Особено предпочитан материал е велурът, който придава мекота и по-елегантно излъчване на спортните обувки. Комбинацията от шоколадовокафяво, кремавобяло и карамелени акценти допълнително подчертава ретро стилистиката.

Сред открояващите се модели са Gola Apollo, вдъхновен от дизайна на 80-те години, PUMA Replicatch SD с контрастни светли детайли и Adidas Breaknet Sleek в наситен нюанс на еспресо. Подобни предложения присъстват и в колекциите на Dolce Vita, Tretorn и Steve Madden.

Популярността на кафявите маратонки се обяснява и с тяхната универсалност. За разлика от ярките спортни обувки, те могат да бъдат комбинирани както с дънки и обемни плетени пуловери, така и с елегантни панталони, поли и дълги палта. Особено актуално е съчетаването им с широки или ниско разположени дънки, което засилва усещането за непринуден стил.

Тенденцията съвпада и с нарастващия интерес към тихия лукс и естествените цветове, при които акцентът пада върху качествените материи, изчистените линии и лесното комбиниране на отделните елементи от облеклото.

Според E! News редица модели вече се предлагат с намаления преди традиционните разпродажби за Черния петък. В американските онлайн магазини цените на някои предложения започват от около 25 долара, като отстъпките варират според марката и търговеца.

Завръщането на шоколадовокафявите маратонки показва, че ретро естетиката продължава да определя посоката на ежедневната мода. А съчетанието от удобство, ненатрапчив дизайн и топли цветове ги превръща в една от най-лесните за носене тенденции през есента на 2026 година.


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  • 1 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор
    И кафевите гащи 😉

    12:14 07.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кафяво не нося

    1 0 Отговор
    Нито като млада, нито сега. Предпочитам светли пастелни тонове, вкл. сака, якета, палта, обувки и не ми дреме, че щяло "дъ съ цапъ". То и тъмните се цапат, ама не личи и това ги прави масово предпочитани от народонаселението на територията.

    12:22 07.11.2026