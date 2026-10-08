Матей и Константинели са първите номинирани в „Игри на волята“

Матей и Константинели от племето на Вулканите са първите номинирани участници тази седмица в „Игри на волята“. Двамата бяха посочени от съотборниците си като основни виновници за загубата в сблъсъка за неприкосновеност и ще се борят за оставането си в надпреварата. Матей е студент, а Константинели се състезава в калистеника.
Ураганите взеха петата си поредна победа
Преди битката завърналата се в Червения лагер Добромира изпрати финансистката Елена обратно в изгнание на Блатото. След това Ураганите, Канарите и Вулканите се изправиха пред поредица от силови, въздушни и логически изпитания.
Ураганите си осигуриха преднина още в началото на състезанието. Победата им дойде, след като капитанът Боян реши финалния пъзел за под 20 секунди. Така синьото племе спечели петия си пореден успех и се спаси от номинации.
Канарите останаха втори
Второто място заеха Канарите. Те изпуснаха възможността да настигнат Ураганите заради забавяне на Александра. Строителят Иван успя да реши логическата задача преди Вулканите, които не стигнаха навреме до заключителния елемент.
Загубата изпрати Вулканите на пореден племенен съвет, където Матей и Константинели бяха определени като номинирани. Двамата ще трябва да преминат през предстоящата битка за спасение, за да продължат участието си в „Игри на волята“.
В следващия епизод от 20:00 часа по NOVA предстои дуел между Канарите и Ураганите. След него още двама участници ще попаднат сред номинираните.
Източници: dariknews.bg, nova.bg
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