Присила Пресли показа рядка СНИМКА на внучките си за 18-ия им рожден ден

Присила Пресли показа рядка снимка на внучките си близначки Харпър и Финли Локууд по случай 18-ия им рожден ден. Дъщерите на покойната Лиса Мари Пресли рядко попадат в публичното пространство, а новият кадър предизвика множество коментари за приликата им с прочутото семейство Пресли.

81-годишната Присила Пресли, бивша съпруга на рокендрол легендата Елвис Пресли, публикува снимката в Instagram. На нея Харпър и Финли позират край морето, облечени изцяло в черно. Харпър е с тъмна коса, докато сестра ѝ е с дълга платиненоруса коса.

„Честит рожден ден, Харпър и Финли“, написа Присила Пресли към кадъра.

Последователи на семейството веднага отбелязаха приликата на близначките с майка им Лиса Мари Пресли, баба им Присила и дядо им Елвис Пресли. Част от феновете виждат повече черти на Присила в Харпър, докато други смятат, че Финли напомня едновременно за Лиса Мари и младия Елвис Пресли.

Харпър и Финли са родени през 2008 г. от брака на Лиса Мари Пресли с музиканта Майкъл Локууд. Двамата се ожениха през 2006 г., а Лиса Мари подаде молба за развод десет години по-късно.

Лиса Мари Пресли почина през януари 2023 г. на 54-годишна възраст. Освен близначките тя има дъщеря, актрисата Райли Киоу, от първия си брак с музиканта Дани Киоу. Синът им Бенджамин Киоу почина през 2020 г. на 27 години.

След смъртта на Лиса Мари отношенията в семейство Пресли преминаха през труден период. Присила Пресли призна, че загубата на дъщеря ѝ е променила семейната динамика, но подчерта, че продължава да поддържа близка връзка с Харпър и Финли.

През декември 2025 г. тя публикува рядка обща снимка с трите си внучки, Райли, Харпър и Финли, като определи отношенията им като „неразрушима семейна връзка“.

Семейството привлече сериозно внимание и след съдебния спор около наследството на Лиса Мари Пресли. След смъртта на майка си Райли Киоу стана единствен попечител на семейния тръст и наследи контрола върху Graceland, легендарното имение на Елвис Пресли в Мемфис.

Присила Пресли оспори валидността на промяна от 2016 г., с която беше отстранена като попечител, но впоследствие двете постигнаха извънсъдебно споразумение.

На фона на семейната история Харпър и Финли Локууд до голяма степен остават извън светлината на прожекторите. Според Присила Пресли двете вече водят собствен живот, имат приятели и връзки, но близостта им със семейството се е запазила.