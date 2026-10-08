Новини
Любопитно »
Присила Пресли показа рядка СНИМКА на внучките си за 18-ия им рожден ден

Присила Пресли показа рядка СНИМКА на внучките си за 18-ия им рожден ден

8 Октомври, 2026 17:31 578 1

  • присила пресли-
  • лиса мари пресли-
  • близначки-
  • елвис пресли-
  • внучки

Момичетата приличат поразително на баба си и покойната си майка Лиса Мари

Присила Пресли показа рядка СНИМКА на внучките си за 18-ия им рожден ден - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Присила Пресли показа рядка снимка на внучките си близначки Харпър и Финли Локууд по случай 18-ия им рожден ден. Дъщерите на покойната Лиса Мари Пресли рядко попадат в публичното пространство, а новият кадър предизвика множество коментари за приликата им с прочутото семейство Пресли.

81-годишната Присила Пресли, бивша съпруга на рокендрол легендата Елвис Пресли, публикува снимката в Instagram. На нея Харпър и Финли позират край морето, облечени изцяло в черно. Харпър е с тъмна коса, докато сестра ѝ е с дълга платиненоруса коса.

„Честит рожден ден, Харпър и Финли“, написа Присила Пресли към кадъра.

Последователи на семейството веднага отбелязаха приликата на близначките с майка им Лиса Мари Пресли, баба им Присила и дядо им Елвис Пресли. Част от феновете виждат повече черти на Присила в Харпър, докато други смятат, че Финли напомня едновременно за Лиса Мари и младия Елвис Пресли.

Харпър и Финли са родени през 2008 г. от брака на Лиса Мари Пресли с музиканта Майкъл Локууд. Двамата се ожениха през 2006 г., а Лиса Мари подаде молба за развод десет години по-късно.

Лиса Мари Пресли почина през януари 2023 г. на 54-годишна възраст. Освен близначките тя има дъщеря, актрисата Райли Киоу, от първия си брак с музиканта Дани Киоу. Синът им Бенджамин Киоу почина през 2020 г. на 27 години.

След смъртта на Лиса Мари отношенията в семейство Пресли преминаха през труден период. Присила Пресли призна, че загубата на дъщеря ѝ е променила семейната динамика, но подчерта, че продължава да поддържа близка връзка с Харпър и Финли.

През декември 2025 г. тя публикува рядка обща снимка с трите си внучки, Райли, Харпър и Финли, като определи отношенията им като „неразрушима семейна връзка“.

Семейството привлече сериозно внимание и след съдебния спор около наследството на Лиса Мари Пресли. След смъртта на майка си Райли Киоу стана единствен попечител на семейния тръст и наследи контрола върху Graceland, легендарното имение на Елвис Пресли в Мемфис.

Присила Пресли оспори валидността на промяна от 2016 г., с която беше отстранена като попечител, но впоследствие двете постигнаха извънсъдебно споразумение.

На фона на семейната история Харпър и Финли Локууд до голяма степен остават извън светлината на прожекторите. Според Присила Пресли двете вече водят собствен живот, имат приятели и връзки, но близостта им със семейството се е запазила.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Приличат на Бай Дончо.

    17:35 08.10.2026