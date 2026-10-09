Новини
Любопитно »
Джордж Клуни отваря италиански ресторант във Франция
  Тема: Известни личности

Джордж Клуни отваря италиански ресторант във Франция

9 Октомври, 2026 06:55 1 095 5

  • джордж клуни-
  • ресторант-
  • котиняк-
  • прованс-
  • холивудски звезди

Актьорът планира заведение от висок клас в провансалското селце Котиняк

Джордж Клуни отваря италиански ресторант във Франция - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Джордж Клуни се насочва към ресторантьорския бизнес с италианско заведение в Котиняк, в сърцето на френския Прованс. Проектът е планиран в партньорство с канадския хотелиер Греъм Портър, собственик на хотел Lou Calen в селцето.

Бъдещият ресторант трябва да разполага с елегантна трапезария и открита тераса. Първите гости може да бъдат посрещнати през следващата година, но официално заявление за проекта все още не е подадено. Допълнителни данни, цитирани от италианската агенция ANSA, сочат, че се преустройва бивша пицария в Котиняк и че откриването се очаква през пролетта на 2027 г.

Италианска кухня в сърцето на Прованс

Изборът на кухня е любопитен, тъй като Прованс има силна собствена гастрономическа традиция. Котиняк е селце с около 2000 жители, а районът около него вече предлага редица по-луксозни заведения.

Клуни живее в Южна Франция със съпругата си Амал и децата им. Семейството получи френско гражданство през декември 2025 г., а актьорът постепенно се превърна в част от местната общност. Името му вече е свързано с района и чрез появата му във филма по сериала „Обади се на моя агент!“.

Новият проект идва след сериозен бизнес успех на Клуни. Марката текила, с която той беше свързан, беше продадена за 1 милиард долара. Сделката допринесе и за популярността на алкохолните брандове, създавани от холивудски знаменитости.

Звездните ресторанти често се оказват рисков бизнес

Историята на ресторантьорските начинания на известни личности обаче е смесена. Сред редките успешни примери е веригата „Nobu“, свързвана с Робърт де Ниро.

През 90-те години ресторантът „Pastamania!“ на Хълк Хоган просъществува по-малко от година. Заведението предлагало паста с формата на кечиста и се намирало в търговски център.

Дженифър Лопес откри ресторант в Пасадена през 2002 г., но начинанието не се разви успешно и беше последвано от съдебни спорове след уволнението на нейния бивш съпруг, назначен за управител. Стекхаусът SHe на Ева Лонгория, насочен към женска публика, работи от 2012 до 2014 г.

Сред най-необичайните примери е „Dive!“ на Стивън Спилбърг. Ресторантът бил оформен като подводница, имал работещ перископ, а на всеки 45 минути сирена и гласово съобщение създавали усещане за потапяне.

На този фон проектът на Клуни ще трябва да разчита не само на известното му име, а и на кухня, управление и концепция, които да привлекат клиенти и извън туристическия интерес към холивудската звезда.

Източник: marica.bg


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 4 Отговор
    Френската кухня е най добрата в света а този иска да ги храни с пици и спагети.

    06:57 09.10.2026

  • 2 Въй

    0 1 Отговор
    Джордж Клоонеи ще отвори италиански ресторант във и около Франция.

    07:01 09.10.2026

  • 3 влък

    0 0 Отговор
    провансалското селце Котиняк и Кученяк

    07:14 09.10.2026

  • 4 ДЕЦАТА ПАЛЯТ РЕСТОРАНТИТЕ У ФРАНЦИЯ

    1 0 Отговор
    Дано го е застраховал.

    07:16 09.10.2026

  • 5 Майстора

    0 0 Отговор
    Американец отваря италиански ресторант във Франция.И това ако не е глобализация, здраве му кажи.

    08:40 09.10.2026