Джордж Клуни отваря италиански ресторант във Франция

Джордж Клуни се насочва към ресторантьорския бизнес с италианско заведение в Котиняк, в сърцето на френския Прованс. Проектът е планиран в партньорство с канадския хотелиер Греъм Портър, собственик на хотел Lou Calen в селцето.

Бъдещият ресторант трябва да разполага с елегантна трапезария и открита тераса. Първите гости може да бъдат посрещнати през следващата година, но официално заявление за проекта все още не е подадено. Допълнителни данни, цитирани от италианската агенция ANSA, сочат, че се преустройва бивша пицария в Котиняк и че откриването се очаква през пролетта на 2027 г.

Италианска кухня в сърцето на Прованс

Изборът на кухня е любопитен, тъй като Прованс има силна собствена гастрономическа традиция. Котиняк е селце с около 2000 жители, а районът около него вече предлага редица по-луксозни заведения.

Клуни живее в Южна Франция със съпругата си Амал и децата им. Семейството получи френско гражданство през декември 2025 г., а актьорът постепенно се превърна в част от местната общност. Името му вече е свързано с района и чрез появата му във филма по сериала „Обади се на моя агент!“.

Новият проект идва след сериозен бизнес успех на Клуни. Марката текила, с която той беше свързан, беше продадена за 1 милиард долара. Сделката допринесе и за популярността на алкохолните брандове, създавани от холивудски знаменитости.

Звездните ресторанти често се оказват рисков бизнес

Историята на ресторантьорските начинания на известни личности обаче е смесена. Сред редките успешни примери е веригата „Nobu“, свързвана с Робърт де Ниро.

През 90-те години ресторантът „Pastamania!“ на Хълк Хоган просъществува по-малко от година. Заведението предлагало паста с формата на кечиста и се намирало в търговски център.

Дженифър Лопес откри ресторант в Пасадена през 2002 г., но начинанието не се разви успешно и беше последвано от съдебни спорове след уволнението на нейния бивш съпруг, назначен за управител. Стекхаусът SHe на Ева Лонгория, насочен към женска публика, работи от 2012 до 2014 г.

Сред най-необичайните примери е „Dive!“ на Стивън Спилбърг. Ресторантът бил оформен като подводница, имал работещ перископ, а на всеки 45 минути сирена и гласово съобщение създавали усещане за потапяне.

На този фон проектът на Клуни ще трябва да разчита не само на известното му име, а и на кухня, управление и концепция, които да привлекат клиенти и извън туристическия интерес към холивудската звезда.

Източник: marica.bg