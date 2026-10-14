Джордж Клуни с романтично признание за Амал

Джордж Клуни направи романтично признание за съпругата си Амал по време на благотворечната гала The Albies в Лондон. Актьорът заяви, че двамата се чувстват „големи късметлии“ и са „много щастливи, че са се намерили“. Разговорът беше даден за списание People по време на събитието на 9 октомври в Природонаучния музей в британската столица.
Клуни беше попитан каква е тайната на дългогодишната им връзка. Той първоначално отговори с характерното си чувство за хумор: „Тя ме погледна. Разбира се, говореше за себе си.“ След това актьорът премина към по-сериозния отговор за отношенията им и подчерта щастието, че са се открили един друг.
Амал Клуни също се включи в разговора. Според нея важна част от успешната връзка е изборът на партньор. „Ако избереш най-невероятния човек, оттам нататък всичко върви добре“, каза тя. На въпроса какво обича най-много в съпругата си Джордж отговори с усмивка: „Това е тема за много, много по-дълго интервю.“
12 години брак и две деца
Джордж и Амал Клуни са женени от 27 септември 2014 г. Двамата се запознават през 2013 г. чрез общ приятел, а година по-късно сключват брак във Венеция. Семейството има близнаци - Александър и Ела.
Амал Клуни е адвокатка по международно право и правата на човека. Джордж Клуни е актьор, режисьор и продуцент, носител на две награди „Оскар“. През 2026 г. съпрузите отбелязаха 12 години от сватбата си, а признанието им за взаимното щастие прозвуча по време на петото издание на благотворителната гала, свързана с тяхната фондация.
Източник: life.dir.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тарикат
11:39 14.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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11:59 14.10.2026
4 Що ли не му
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