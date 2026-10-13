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Майкъл Дъглас отнесе критики за интимни откровения
  Тема: Известни личности

Майкъл Дъглас отнесе критики за интимни откровения

13 Октомври, 2026 02:23 527 2

  • майкъл дъглас-
  • кейтлин търнър-
  • мемоари-
  • холивуд

В мемоарите си 82-годишният актьор разказва за връзки с известни жени и потвърждава слуховете за Катлийн Търнър

Майкъл Дъглас отнесе критики за интимни откровения - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мемоарите на Майкъл Дъглас предизвикаха критики заради откровените интимни подробности в тях. В книгата „One Helluva Ride“ 82-годишният актьор разказва за отношенията си с известни жени, сред които Бренда Вакаро, Катлийн Търнър и Джийн Трипълхорн, както и за връзката със съпругата си Катрин Зита-Джоунс.

Критиките са цитирани от Daily Mail. Според анонимен източник, близък до актьора, включването на тези истории е „жест на отчаяние“, дори жените да са дали съгласието си.

„Майкъл все още е много влиятелен човек в Холивуд, затова те може да са смятали, че не могат да му откажат“, казва източникът.

Приятели на Дъглас предполагат, че провокативният тон може да е бил насърчен от издателя и от желанието на актьора отново да привлече внимание. Един от източниците го описва като човек, който държи да остане в центъра на новините и да контролира начина, по който ще бъде запомнен.

„Майкъл иска да бъде в новините. Разбира се, той е чудесен човек, но има и огромно самомнение. Иска да остане в центъра на вниманието, мисли за наследството си и за това да се превърне в икона“, твърди източникът.

Потвърдената връзка с Катлийн Търнър

Сред най-коментираните пасажи е разказът за Кейтлин Търнър, с която Дъглас си партнира във филма „Роман с камъка“. В мемоарите си той за първи път потвърждава слуховете за връзка между двамата.

Дъглас пише, че отношенията им не са били мимолетна среща. По думите му близостта се е развила естествено заради съвместната работа, напрежението около продукцията, взаимното уважение и привличането.

„Кейтлин ме накара да загубя ума си“, пише актьорът, описвайки чувствата си към своята колежка.

В книгата Дъглас се връща и към други лични теми. По-рано беше съобщено, че баща му не му е помагал финансово след навършването на 21 години.


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа

    0 0 Отговор
    Превърнал се е в карикатура, жена му също остарела.Всяко нещо е до време, интимността не прави изключение, а мерака е като надеждата, умират последни.

    02:36 13.10.2026

  • 2 Преди години

    1 0 Отговор
    Катрин го беше пратила да се лекува от свръхсексуалност, но явно лечението не е дало кой знае какъв резултат.

    02:40 13.10.2026