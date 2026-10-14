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Бела Хадид отпразнува 30-ия си рожден ден по бански (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Бела Хадид отпразнува 30-ия си рожден ден по бански (СНИМКА)

14 Октомври, 2026 06:27 630 2

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  • модели

Моделът избра червен бански с персонализирани детайли и каубойски ботуши за празненството си в Източен Тенеси

Бела Хадид отпразнува 30-ия си рожден ден по бански (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Червен бански с числото „30“ и бежови каубойски ботуши избра Бела Хадид за своя 30-и рожден ден. Моделът сподели снимки от празненството в Инстаграм, като показа и персонализираните детайли по тоалета.

Върху горната част на банския е изписано числото „30“ в бяло, а на долнището името на Бела е поставено над звезда. Тоалетът е създаден специално за нея от марка за бански, базирана в Лос Анджелис.

„Здравейте, казвам се Бела и съм на 30“, написа Хадид.


Празненство в планините на Тенеси

За юбилейния си уикенд моделът избра луксозен комплекс в планините Грейт Смоуки в Източен Тенеси. Тя отпразнува личния си празник с група приятели, сред които Фани Бурдет-Донон, Рейчъл Райън Лейси и Ясмин Диба.

Снимките от почивката показват компанията в различни моменти от празненството. Каубойските ботуши допълниха визията на Хадид и препратиха към любовта ѝ към конете и ездата.

След края на уикенда Фани Бурдет-Донон публикува послание към модела: „Най-хубавият уикенд за нашето любимо момиче“.

Източни: life.dir.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    0 0 Отговор
    МоделКАТА избра червен бански...

    06:41 14.10.2026

  • 2 Авеее

    0 0 Отговор
    Тази размазана снимка защо сте я сложили?! Сложете и по-размазана,където нищо не се вижда!

    06:43 14.10.2026