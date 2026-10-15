Надрусана принцеса от Абу Даби припадна в Лондон, докато пази дете

Махра Ал Нахян, 32-годишна членка на управляващата династия в Абу Даби по линия на брака си, се призна за виновна за оставяне на дете без надзор пред Кралския съд в Саутуарк. Делото е свързано с инцидент през юни в Западен Лондон, при който тя е била намерена в безсъзнание до парапет, а наблизо е имало мъж в същото състояние.

По това време Ал Нахян е трябвало да се грижи за тригодишно дете. Прокурорът Рио Пахлаванпур заяви пред съда, че минувачи забелязали детето босо и без надзор в опасна близост до оживено пътно платно. В един момент то се насочило към улицата, докато гонело лист хартия, но било спряно от случайни свидетели.

„Ако не беше намесата на непознатите хора, съществуваше сериозен риск детето да бъде тежко ранено или нещо по-лошо“, заяви съдия Джонсън Кейс.

Ал Нахян останала без съзнание около 30 минути след пристигането на полицията. Според прокуратурата, след като се свестила, тя реагирала неадекватно и попитала: „Това не е кланица, защо ви пука толкова? Защо толкова се тревожите?“

В съдебната зала е било посочено, че тя е употребявала кокаин в дните преди случилото се. При обиска са открити принадлежности за употреба на наркотици, но не и самите вещества. Защитата подчерта, че Ал Нахян не е приемала наркотици в деня на инцидента, а е била силно изтощена след употребата през предходните дни.

Адвокатът Стивън Вуло заяви, че клиентката му е спряла наркотиците, откакто през юли е постъпила в клиниката „Прайъри“ в Уокинг, графство Съри. По думите му тя е показала „дълбоко разкаяние и твърда решимост да преодолее зависимостта си“.

Ал Нахян трябва да завърши тримесечната програма в края на октомври. След това планът ѝ е да наеме жилище в района на Гилдфорд и да продължи лечението като дневен пациент.

Съдия Джонсън Кейс ѝ наложи две години обществено наблюдение с изискване за рехабилитация. Тя трябва да плати и глоба от 5000 паунда, както и 1000 паунда съдебни разноски. В съда стана ясно, че Ал Нахян получава месечна издръжка от 8000 паунда.

„Като сте оставили детето да играе босо на улицата, докато сте били под въздействието на наркотици, вие сте проявили пълна безотговорност и пренебрежение към неговата безопасност“, заяви съдията.

Източници: vesti.bg