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Рита Ора привлече вниманието с маска и черна дантелена рокля на премиерата на „Клара и слънцето“ (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Рита Ора привлече вниманието с маска и черна дантелена рокля на премиерата на „Клара и слънцето“ (СНИМКИ)

16 Октомври, 2026 06:51 612 5

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  • сара стенет

Певицата подкрепи съпруга си Тайка Уайтити и Джена Ортега на червения килим в Лондон

Рита Ора привлече вниманието с маска и черна дантелена рокля на премиерата на „Клара и слънцето“ (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Рита Ора се появи на премиерата на „Клара и слънцето“ в Лондон в черна дантелена рокля с прозрачни елементи, обемна пола и голям аксесоар за глава с шиповидни детайли. Певицата премина по червения килим заедно със съпруга си Тайка Уайтити, който е режисьор на филма, и позира с Джена Ортега.

Събитието се състоя в рамките на фестивала на Британския филмов институт. Към екипа на продукцията се присъединиха още Ейми Адамс и Наташа Лион. Адамс, която играе Кристи, се появи в черно-бяла рокля, а Лион избра светлосиня рокля с волани.

Джена Ортега играе изкуствен приятел

Ортега привлече внимание със златиста сатенена рокля по тялото и съответстващ аксесоар за глава с фина дантелена украса. В „Клара и слънцето“ тя изпълнява главната роля на Клара - изкуствен приятел, създаден да помага на хората да преодоляват самотата.

Филмът е адаптация на едноименния роман на Нобеловия лауреат Кадзуо Ишигуро. Историята се развива в бъдеще, в което генетичните технологии разделят обществото на строго обособени групи. Клара се сприятелява с тийнейджърка и се опитва да изпълни задачата си в свят, в който технологиите променят отношенията между хората. Филмът е продукция на Нова Зеландия, САЩ и Великобритания и е с продължителност 116 минути.

Премиерата е на фона на съдебен спор

Появата на Рита Ора в Лондон е първата ѝ публична изява, след като компанията FAE Ventures, свързана с бившата ѝ мениджърка Сара Стенет, заведе иск във Върховния съд на Великобритания за около 3,2 милиона паунда. Според твърденията на компанията сумата представлява неплатени комисиони върху приходи от турнета и телевизионна работа.

По данни, цитирани от „Сън“, най-голямата част от претенцията е малко над 1,7 милиона паунда и е свързана с твърдения за неправомерно приспаднати разходи за професионални услуги, сред които реклама, счетоводство и застраховане. Отделно се претендират около 1,1 милиона паунда за неотчетени приходи от турнето Phoenix World Tour в периода между пролетта на 2019 и 2020 г.

В документите се твърди, че плащанията към FAE Ventures „не са отчели определени приходи от турнета“. Това са твърдения по висящ съдебен спор, а не установени факти. Представители на Рита Ора и Сара Стенет не са коментирали публично случая пред „Дейли мейл“.

Ора разширява работата си извън музиката

Рита Ора и Сара Стенет работят заедно от 2009 г., а професионалните им отношения приключват през 2024 г. След това певицата подписва с Мелиса Рудърман от Range Media Partners и започва да развива кариера, която включва музика, кино и бизнес.

Ора работи по четвъртия си студиен албум, планиран за 2027 г. Сред предстоящите ѝ проекти са филмите „Меден месец с Хари“ с Джейк Джиленхол и Кевин Костнър, „Волтрон“ на Amazon MGM и „Потомците: Страната на чудесата“. В последния тя ще се завърне като Кралицата на сърцата.

Източници: dailymail.com, ibtimes.co.uk


Великобритания
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