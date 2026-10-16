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"Ергенът: Любов в рая": Скандал между Таисия и Силви, Галена се разплака
  Тема: Известни личности

"Ергенът: Любов в рая": Скандал между Таисия и Силви, Галена се разплака

16 Октомври, 2026 08:16 777 12

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  • btv

Таисия поиска обяснение за коментари по адрес на украинките, а Галена беше силно засегната от реакциите след срещите

"Ергенът: Любов в рая": Скандал между Таисия и Силви, Галена се разплака - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Напрежение между Таисия и Силви и емоционален момент с Галена белязаха 32-рия епизод на „Ергенът: Любов в рая“, излъчен на 15 октомври. В центъра на конфликта се оказаха коментари, които Таисия е чула и е възприела като обидни към украинките.

Таисия настоя двете да останат насаме и да разговарят директно. „Ако искаш, може да дойдеш да ми го кажеш в очите“, заяви тя в опит да получи обяснение от Силви.

В разговора Таисия заяви, че е чула твърдения, според които хората от нейната националност били компаньонки в Дубай. Тя посочи и коментари за употребата на алкохол и за поведението ѝ в предаването. В спора беше припомнено и обобщаващо твърдение за украинките, рускините и молдовките и предполагаемата им слава на ескорт в Дубай.

Силви не прие начина, по който Таисия поиска разговор. Тя отказа да се обяснява и по-късно определи поведението на съперничката си като „агресивно“ и „грубо“. Силви отрече и част от думите, които Таисия ѝ приписа, с репликата: „Аз не съм ти казала: „Много си красива, много си готина“.


Галена се разплака след срещите

Паралелно с конфликта между Таисия и Силви, епизодът показа и силно емоционална реакция на Галена. Тя се разплака, след като Ралица и Цвета обсъдиха реакциите на Петър и Георги след срещите им с Габриела и Галена.

Източници: bgdnes.bg, btv.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 црррр

    6 0 Отговор
    Тва отде го преписахте пак?!

    08:17 16.10.2026

  • 2 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    7 0 Отговор
    Явно няма никаква гледаемост, щом всеки ден пишете за някакво тъпо предаване.

    08:18 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Има още да риват

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ето":

    Влизат за слава но повече за пари
    Мързеливи еднодневки

    08:22 16.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 лют пипер

    8 0 Отговор
    И аз се разплаках,като ги гледах тези моми!Падаме все по-надолу!България малко по малко заминава в неземното пространство.

    08:35 16.10.2026

  • 9 гълъбица Гица

    4 0 Отговор
    Ергените и момите вече не сключват бракове. Хойкат си просто ей така.

    Коментиран от #10

    08:55 16.10.2026

  • 10 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "гълъбица Гица":

    Много им се ще, но никой не ги ще!

    09:07 16.10.2026

  • 11 Жоржета от с.влахи

    0 0 Отговор
    Не гледам научно пополярни шуа
    Но това за дубай си е 102%истина
    За всички от славянски произход
    Просто предлагането зависи от търсенето

    09:32 16.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.