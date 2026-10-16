"Ергенът: Любов в рая": Скандал между Таисия и Силви, Галена се разплака

Напрежение между Таисия и Силви и емоционален момент с Галена белязаха 32-рия епизод на „Ергенът: Любов в рая“, излъчен на 15 октомври. В центъра на конфликта се оказаха коментари, които Таисия е чула и е възприела като обидни към украинките.
Таисия настоя двете да останат насаме и да разговарят директно. „Ако искаш, може да дойдеш да ми го кажеш в очите“, заяви тя в опит да получи обяснение от Силви.
В разговора Таисия заяви, че е чула твърдения, според които хората от нейната националност били компаньонки в Дубай. Тя посочи и коментари за употребата на алкохол и за поведението ѝ в предаването. В спора беше припомнено и обобщаващо твърдение за украинките, рускините и молдовките и предполагаемата им слава на ескорт в Дубай.
Силви не прие начина, по който Таисия поиска разговор. Тя отказа да се обяснява и по-късно определи поведението на съперничката си като „агресивно“ и „грубо“. Силви отрече и част от думите, които Таисия ѝ приписа, с репликата: „Аз не съм ти казала: „Много си красива, много си готина“.
Галена се разплака след срещите
Паралелно с конфликта между Таисия и Силви, епизодът показа и силно емоционална реакция на Галена. Тя се разплака, след като Ралица и Цвета обсъдиха реакциите на Петър и Георги след срещите им с Габриела и Галена.
Източници: bgdnes.bg, btv.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 црррр
08:17 16.10.2026
2 Некой си ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
08:18 16.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Има още да риват
До коментар #3 от "Ето":Влизат за слава но повече за пари
Мързеливи еднодневки
08:22 16.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 лют пипер
08:35 16.10.2026
9 гълъбица Гица
Коментиран от #10
08:55 16.10.2026
10 Ами
До коментар #9 от "гълъбица Гица":Много им се ще, но никой не ги ще!
09:07 16.10.2026
11 Жоржета от с.влахи
Но това за дубай си е 102%истина
За всички от славянски произход
Просто предлагането зависи от търсенето
09:32 16.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.