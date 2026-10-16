Тим Робинс на 68: От Анди Дюфрен до „Оскар“

Когато Тим Робинс се появява като Анди Дюфрен в „Изкуплението Шоушенк“, филмът не изглежда като бъдеща класика. Историята за банков служител, изпратен в затвора за убийство, което твърди, че не е извършил, е бавна, мрачна и носи заглавие, което зрителите трудно запомнят. На 16 октомври 2026 г. Робинс навършва 68 години, а ролята му на Анди остава най-разпознаваемият образ в дългата му кариера.

Филмът, който не успя веднага

Премиерата е през 1994 г. Режисьорът Франк Дарабонт адаптира повестта на Стивън Кинг „Рита Хейуърт и изкуплението Шоушенк“, публикувана през 1982 г. в сборника „Различни сезони“. В актьорския състав са още Морган Фрийман, Боб Гънтън, Уилям Садлър и Джеймс Уитмор.

Анди прекарва десетилетия зад стените на затвора „Шоушенк“, но запазва способността си да планира, да се надява и да изгражда приятелство. Именно връзката му с Елис „Ред“ Рединг, изигран от Фрийман, превръща затворническата драма в разказ за свободата, паметта и втория шанс.

Филмът получава седем номинации за „Оскар“, включително за най-добър филм, адаптиран сценарий, операторско майсторство и музика. Не печели нито една награда. В кината събира около 28,9 милиона долара при бюджет от 25 милиона долара – резултат, който не подсказва бъдещото му влияние.

Постепенно обаче „Изкуплението Шоушенк“ намира своята публика чрез видеокасети, телевизионни излъчвания и препоръки между зрители. Британският филмов институт описва пътя му като необичаен пример за филм, който се превръща в любимец не при премиерата, а с течение на времето.

Анди Дюфрен и неочакваният избор

Историята на филма е необикновена и преди камерите да започнат да снимат. Том Круз е проявявал интерес към ролята на Анди, но не е искал да работи с Дарабонт, който тогава е режисьорски дебютант. В крайна сметка изборът пада върху Робинс, който според Академията е бил привлечен от „непроницаемо съвършения сценарий“.

Голяма част от снимките са направени в Охайо. Една от най-тежките сцени е заснета в поток, след като героят на Робинс изпълзява от канализационна тръба. Финалната среща между Анди и Ред на брега на Тихия океан не е присъствала в първоначалния сценарий, но е добавена по предложение на продуцентите.

Робинс по-късно разказва, че затворниците, с които работи в театралните си програми, обичат филма. „Те обичат този филм. Надзирателите – не толкова!“, казва актьорът на среща, посветена на 20-годишнината на продукцията.

От Холивуд към театъра и затворите

Робинс е роден в Уест Ковина, но израства в Гринуич Вилидж. Баща му Гил е певец, а майка му Мери е актриса. Театърът влиза в живота му рано – започва да играе още на 12 години, а през 1981 г., след завършването на UCLA, основава The Actors’ Gang.

Трупата се превръща в най-постоянната извънекранна дейност на Робинс. Той е неин артистичен ръководител и участва в програми, които използват театрални упражнения в работата с лишени от свобода. Така интересът му към темите за вината, наказанието и изкуплението остава не само във филмите.

През 2025 г. Робинс представя пиесата „Topsy Turvy“, в която хор губи способността си да пее заедно след дългата изолация от пандемията. В интервю за NPR той определя периода на локдауните като време, което го е накарало да постави под въпрос собствените си убеждения.

Кариера между киното и обществения разговор

Преди „Шоушенк“ Робинс се утвърждава с „Бикът Дърам“, „Стълбата на Яков“ и „Играчът“. Като режисьор създава политическата сатира „Боб Робъртс“, драмата „Мъртвецът върви“ и „Люлката ще люлее“. За „Мъртвецът върви“ получава номинация за режисьорски „Оскар“, а за ролята си в „Тайнствената река“ печели статуетката за най-добър поддържащ актьор.

В личния си живот Робинс дълги години е партньор на Сюзън Сарандън, с която се запознава по време на снимките на „Бикът Дърам“. Двамата имат двама синове. В последните години актьорът поддържа публичен профил предимно чрез театралната си работа и участията си в киното и телевизията.

Сред последните му екранни ангажименти е вторият сезон на „Silo“, за който през 2024 г. говори пред „Гардиън“. Тогава Робинс защитава идеята, че качественият филм или сериал може да остане значим независимо от първоначалния си успех. Репликата е своеобразно обяснение и за съдбата на „Изкуплението Шоушенк“ – филм, който не спечели вечерта на „Оскарите“, но спечели времето.

Източници: apnews.com, theguardian.com, wboi.org