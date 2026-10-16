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Райна Караянева разказа за анорексията, 12-те операции на носа и връзката си с д-р Стефан Церовски
  Тема: Известни личности

Райна Караянева разказа за анорексията, 12-те операции на носа и връзката си с д-р Стефан Церовски

16 Октомври, 2026 11:42 1 394 12

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  • анорексия-
  • пластични операции-
  • стефан церовски-
  • ергенът любов в рая

" Бях с анорексия на 15 години.", сподели водещата

Райна Караянева разказа за анорексията, 12-те операции на носа и връзката си с д-р Стефан Церовски - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Райна Караянева е страдала от анорексия и булимия на 15-годишна възраст. Тя разказва, че тогава не е знаела какво се случва с нея и родителите ѝ са я завели на лекар. По думите ѝ хранителното разстройство се е появило по време на емоционален срив, а не заради нещастна любов или усещане, че е недооценена.

„Бях заобиколена от приятели. При мен просто се случи в момент на емоционален срив“, казва Караянева в интервю за вестник „Филтър“, публикувано от HotArena.

След възстановяването си тя качила 20 килограма, които по-късно превърнала в мускулна маса със спорт. Караянева отхвърля предположенията, че сегашната ѝ фигура е резултат от ново хранително разстройство. Тя обяснява, че слабата ѝ структура е наследствена, спортува у дома и не спазва специален хранителен режим.

Първата операция е направена без знанието на родителите ѝ

Водещата разказва и за 12-те операции на носа, които е претърпяла. Първата е направена непосредствено след възстановяването ѝ от хранителното разстройство, когато все още е била непълнолетна. Интервенцията е извършена без знанието на родителите ѝ.

Караянева заявява, че след първата операция са настъпили усложнения, а първите седем корекции са били извършени от същия пластичен хирург в опит да поправи резултата. „Естествено че съжалявам, и то главно за първата операция“, казва тя. По думите ѝ днес носът ѝ вероятно щял да изглежда по-добре, ако никога не е бил опериран.

„Уча се от опита си и повече експерименти с тялото си няма да правя“, заявява Караянева.

„Това е моят човек“

Караянева определя връзката си с д-р Стефан Церовски като важна част от излизането ѝ от тежък период. Тя разказва, че двамата са се познавали по разкази на общи хора, но са се срещнали по-късно. При първата им среща тя усетила спокойствие, въпреки че той бил напълно непознат за нея.

„Тогава си казах: „Това е моят човек!“. Нещата се случиха от само себе си, без напъни от нито една страна“, разказва Караянева.

Двамата са сгодени, но не бързат с подписването на граждански брак. Решението да имат дете било взето още през първия месец на връзката им. Караянева не изключва възможността да имат още едно дете.

На въпрос кои „болести“ е успял да ѝ излекува Церовски, тя отговаря, че той я е приел в момент, когато е била „много загубено и невярващо в себе си същество“. „Стефан ми припомни какво всъщност ме прави щастлива и какъв човек съм била, преди да изпадна в голямата черна дупка“, казва тя.

Водеща, юрист и бъдещ автор на документален филм

Караянева е дипломиран юрист, но признава, че юридическата професия не е за нея. Тя иска да се занимава с журналистика и работи по сценарий за документален филм за влиянието на чалга културата върху българското общество. Темата е била и в основата на дипломната ѝ работа във факултета по журналистика.

Междувременно тя продължава да води „Ергенът: Любов в рая“. Сред трудностите на снимачната площадка посочва нощните снимки в студено време. Караянева казва, че страда от синдром на Рейно и че при студ ръцете и краката ѝ посиняват и почерняват заради спазми на кръвоносните съдове.

Източник: hotarena.net


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Райна

    11 0 Отговор
    Много обичах един невъзпитан хулиган, но избягах след 12-тата операция на носа! Чак толкова силно до меховете - Ееее...

    11:47 16.10.2026

  • 2 езоп

    9 0 Отговор
    ега ти!А аз се чудих защо ме боли корема от сутринта!!
    А то какво било-какъв зор е видяла и изтърпяла наша Райна...

    11:50 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Майкъл Джексън

    9 1 Отговор
    Райне, добре дошла в клуба на урунгелите!

    11:57 16.10.2026

  • 5 Няма

    10 0 Отговор
    То не е останало нос. А каква е идеята да се набодат огромни бузи и остра брадичка. Аватар визия?

    12:00 16.10.2026

  • 6 Валентин ангелов

    4 0 Отговор
    Тази Райна Караянчева си е боклук отвсякъде .

    12:21 16.10.2026

  • 7 Чалга парти

    3 0 Отговор
    Влиянието на чалга културата можеш да го видиш и върху себе си !

    12:35 16.10.2026

  • 8 65587345

    0 0 Отговор
    ей, носле , що си така кривичко ...

    12:38 16.10.2026

  • 9 Бъзиктар

    2 0 Отговор
    На доктора,честито!Голям късмет.

    12:42 16.10.2026

  • 10 Не е нормано

    0 0 Отговор
    Какво му харесва да трака кокали на доктор Ох,боли ?

    12:49 16.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А.М.Салакис

    1 0 Отговор
    Пластичният хирург ,така и така я е направил на май-муна , барем да й беше скъсил малко шията , че мяза на Мария Габриел ...

    13:21 16.10.2026