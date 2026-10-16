Райна Караянева разказа за анорексията, 12-те операции на носа и връзката си с д-р Стефан Церовски

Райна Караянева е страдала от анорексия и булимия на 15-годишна възраст. Тя разказва, че тогава не е знаела какво се случва с нея и родителите ѝ са я завели на лекар. По думите ѝ хранителното разстройство се е появило по време на емоционален срив, а не заради нещастна любов или усещане, че е недооценена.

„Бях заобиколена от приятели. При мен просто се случи в момент на емоционален срив“, казва Караянева в интервю за вестник „Филтър“, публикувано от HotArena.

След възстановяването си тя качила 20 килограма, които по-късно превърнала в мускулна маса със спорт. Караянева отхвърля предположенията, че сегашната ѝ фигура е резултат от ново хранително разстройство. Тя обяснява, че слабата ѝ структура е наследствена, спортува у дома и не спазва специален хранителен режим.

Първата операция е направена без знанието на родителите ѝ

Водещата разказва и за 12-те операции на носа, които е претърпяла. Първата е направена непосредствено след възстановяването ѝ от хранителното разстройство, когато все още е била непълнолетна. Интервенцията е извършена без знанието на родителите ѝ.

Караянева заявява, че след първата операция са настъпили усложнения, а първите седем корекции са били извършени от същия пластичен хирург в опит да поправи резултата. „Естествено че съжалявам, и то главно за първата операция“, казва тя. По думите ѝ днес носът ѝ вероятно щял да изглежда по-добре, ако никога не е бил опериран.

„Уча се от опита си и повече експерименти с тялото си няма да правя“, заявява Караянева.

„Това е моят човек“

Караянева определя връзката си с д-р Стефан Церовски като важна част от излизането ѝ от тежък период. Тя разказва, че двамата са се познавали по разкази на общи хора, но са се срещнали по-късно. При първата им среща тя усетила спокойствие, въпреки че той бил напълно непознат за нея.

„Тогава си казах: „Това е моят човек!“. Нещата се случиха от само себе си, без напъни от нито една страна“, разказва Караянева.

Двамата са сгодени, но не бързат с подписването на граждански брак. Решението да имат дете било взето още през първия месец на връзката им. Караянева не изключва възможността да имат още едно дете.

На въпрос кои „болести“ е успял да ѝ излекува Церовски, тя отговаря, че той я е приел в момент, когато е била „много загубено и невярващо в себе си същество“. „Стефан ми припомни какво всъщност ме прави щастлива и какъв човек съм била, преди да изпадна в голямата черна дупка“, казва тя.

Водеща, юрист и бъдещ автор на документален филм

Караянева е дипломиран юрист, но признава, че юридическата професия не е за нея. Тя иска да се занимава с журналистика и работи по сценарий за документален филм за влиянието на чалга културата върху българското общество. Темата е била и в основата на дипломната ѝ работа във факултета по журналистика.

Междувременно тя продължава да води „Ергенът: Любов в рая“. Сред трудностите на снимачната площадка посочва нощните снимки в студено време. Караянева казва, че страда от синдром на Рейно и че при студ ръцете и краката ѝ посиняват и почерняват заради спазми на кръвоносните съдове.

Източник: hotarena.net