Най-популярните филми, излезли на 16 октомври

На 16 октомври през годините на екран са се появили филми от напълно различни жанрове – от хорър класики и фентъзи комедии до исторически драми и независими продукции. Сред най-разпознаваемите заглавия са „Кендимен“, „Практическа магия“, „Goosebumps“, „Мостът на шпионите“ и „Пурпурният връх“.

Хорърът задава тон през 1992 г.

На 16 октомври 1992 г. в американските киносалони излиза „Кендимен“ – историята на свръхестествен убиец с кука вместо ръка, призоваван чрез градска легенда. Филмът с Тони Тод и Вирджиния Медсън стартира с 5,4 милиона долара през първия си уикенд и завършва северноамериканското си разпространение с около 25,8 милиона долара. Заглавието се превръща в едно от разпознаваемите лица на хоръра от началото на 90-те.

Две различни лица на 16 октомври 1998 г.

Шест години по-късно датата предлага необичайна двойка премиери. „Практическа магия“ събира Сандра Бълок и Никол Кидман в ролята на сестрите Сали и Джилиан Оуенс – наследнички на семейство с магически способности. Филмът оглавява американския боксофис през премиерния си уикенд с 13,1 милиона долара, а световните му приходи достигат около 68,3 милиона долара.

В същия ден излиза „Булката на Чъки“, четвъртата част от поредицата за злата кукла. Филмът стартира с 11,8 милиона долара през уикенда и остава втори зад „Практическа магия“ в американската класация. Така 16 октомври 1998 г. се оказва ден, в който романтичното фентъзи и черният хумор на хоръра се състезават за публиката.

2015 г. носи най-силната група заглавия

На 16 октомври 2015 г. едновременно излизат няколко от най-известните филми на годината. „Goosebumps“ оглавява дневната класация с 7,35 милиона долара, следван от „Мостът на шпионите“ с 5,37 милиона и „Пурпурният връх“ с 5,25 милиона долара.

„Goosebumps“ пренася на екран персонажите от поредицата книги на Р. Л. Стайн и завършва северноамериканското си разпространение с около 80,1 милиона долара. „Мостът на шпионите“ на Стивън Спилбърг, с Том Ханкс и Марк Райланс, достига приблизително 72,3 милиона долара в САЩ и Канада.

„Пурпурният връх“ предлага готическа история за разпадащо се имение, семейни тайни и призраци. Гийермо дел Торо описва продукцията като „най-внимателно проектирания филм, който съм правил“. В интервю за Los Angeles Times режисьорът подчертава, че създадената за филма къща е била изградена като реален декор, а не само добавена дигитално.

Същата дата е важна и за „Стая“ – драмата на Лени Ейбрахамсън, която започва ограниченото си американско разпространение на 16 октомври 2015 г. Филмът постепенно разширява присъствието си в кината и достига около 35,4 милиона долара в световен мащаб.

Източници: the-numbers.com, latimes.com