Испания идентифицира 24-ма предполагаеми агенти в Сеута

Испанската полиция е идентифицирала 24-ма предполагаеми марокански агенти, които според разследването са насочвали мигранти към границата със Сеута по време на масовото преминаване на 30 юли. Имената и самоличността на всички лица все още се изясняват, а делото в Националния съд на Испания засега няма официално привлечени заподозрени.

Материалите са изготвени от Националния център за имиграция и граници към испанската полиция и са предадени на съдията Мария Тардон. В тях са включени видеозаписи и снимки, направени в района на Кастилехос, известен и като Финдиq, от мароканската страна на границата.

Според доклада част от лицата са били без униформи и са се движели срещу потока от хора, като са давали указания, наблюдавали са придвижването и са разговаряли по телефон. Разследващите са изготвили отделни досиета за 24-ма предполагаеми „насочващи лица“ и още 10 за униформени служители на мароканските сили за сигурност.

Свидетели посочват марокански служители

Испанската полиция твърди, че на кадрите се виждат униформени служители, които остават пасивни, докато групи хора се придвижват към брега и пунктовете за преминаване. В други случаи се забелязват лица без униформи, които помагат на жени и деца да достигнат до брега или насочват движението към определени места.

Бивш служител на мароканската жандармерия и двама мигранти са дали показания по случая. Един от свидетелите е посочил местен административен представител, за когото твърди, че е разговарял със служители и им е давал указания. На въпрос дали човекът е издавал заповеди, свидетелят е отговорил: „Да, в този момент давах заповеди.“ Твърдението е част от разследването и не представлява установена съдебна вина.

В документите се споменава и висш служител по сигурността в района на Тетуан, когото свидетел е разпознал на снимки. Испанската полиция обаче продължава да проверява самоличността на всички лица и ролята им в събитията.

Противоречие с позицията на испанското правителство

Масовото преминаване към Сеута започна на 30 юли и продължи и през следващия ден. Испански медии посочват различни оценки за мащаба му - от над 72 000 до около 80 000 души. Разликата се дължи на различни оценки на испанските институции и медии.

Разследването поставя под съмнение официалната теза, че мароканските власти са направили всичко възможно, за да спрат преминаването. Испанският премиер Педро Санчес заяви пред парламента, че няма доказателства, които да показват, че мароканското правителство е организирало кризата. Той допусна нарушения и пасивност на местно ниво, но отхвърли извода за доказана държавна координация.

Съдия Мария Тардон очаква още полицейски доклади, снимки и материали от испанското разузнаване. Предстои да се изясни дали идентифицираните лица са действали самостоятелно, като част от местна структура, или в координация с по-висши представители на мароканските власти.

Източници: elpais.com, surinenglish.com, apnews.com