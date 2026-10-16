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Дара: Сега идва още една вълнуваща стъпка
  Тема: Известни личности

Дара: Сега идва още една вълнуваща стъпка

16 Октомври, 2026 20:52 603 7

  • дара-
  • грами-
  • бангаранга-
  • музика-
  • гласът на българия

Песента „Бангаранга“ е предложена за разглеждане от Академията. Дали Дара ще попадне сред номинираните, ще стане ясно на 16 ноември

Дара: Сега идва още една вълнуваща стъпка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дара е получила предложение да участва в надпреварата за номинация за наградите „Грами“ с песента си „Бангаранга“. Певицата е приела предложението, отправено от Академията, която организира отличията.

Това все още не означава, че Дара е номинирана. Според правилата на наградите първо се подава музикално произведение за разглеждане, след което членовете на Академията гласуват кои записи да попаднат сред номинираните. Първият кръг на гласуването за 69-ите награди „Грами“ продължава до 22 октомври, а номинациите ще бъдат обявени на 16 ноември.

Дара: Сега идва още една вълнуваща стъпка

„Сега идва още една вълнуваща стъпка“, казва Дара пред bTV. Тя благодари на екипа си и на всички, които са повярвали в песента и са помогнали тя да достигне до публиката.

„Бангаранга“ е предложена за разглеждане в рамките на кампанията за наградите „Грами“ за 2027 г. Ако бъде избрана от гласуващите членове на Академията, песента ще се нареди сред номинираните в съответната категория.

Дара в момента е треньор в „Гласът на България“, който се излъчва по bTV. Церемонията по връчването на наградите „Грами“ е насрочена за 7 февруари 2027 г. в Лос Анджелис.

Източници: btvnovinite.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да,бе

    1 2 Отговор
    Поредния български Нобел за тая година...

    20:59 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 гост

    2 4 Отговор
    По - ми - яр - ка !

    21:02 16.10.2026

  • 5 Дара

    1 0 Отговор
    Този отдолу е платил дебело да не го коментират.Гадно.

    21:03 16.10.2026

  • 6 Смърфиета

    2 0 Отговор
    Публиката ще иска да види повече от нея. България ще се гордее с актрисите си. Язък, където Ламбо здаде фира.

    21:14 16.10.2026

  • 7 Лопата Орешник

    0 1 Отговор
    Дара не може да проведе самостоятелен концерт, защото всяка друга нейна песен е отвратителна за слушане! Няма как човек с една песен, не особено съдържателна при това, да спечели такава награда!

    21:46 16.10.2026