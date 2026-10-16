Дара е получила предложение да участва в надпреварата за номинация за наградите „Грами“ с песента си „Бангаранга“. Певицата е приела предложението, отправено от Академията, която организира отличията.
Това все още не означава, че Дара е номинирана. Според правилата на наградите първо се подава музикално произведение за разглеждане, след което членовете на Академията гласуват кои записи да попаднат сред номинираните. Първият кръг на гласуването за 69-ите награди „Грами“ продължава до 22 октомври, а номинациите ще бъдат обявени на 16 ноември.
Дара: Сега идва още една вълнуваща стъпка
„Сега идва още една вълнуваща стъпка“, казва Дара пред bTV. Тя благодари на екипа си и на всички, които са повярвали в песента и са помогнали тя да достигне до публиката.
„Бангаранга“ е предложена за разглеждане в рамките на кампанията за наградите „Грами“ за 2027 г. Ако бъде избрана от гласуващите членове на Академията, песента ще се нареди сред номинираните в съответната категория.
Дара в момента е треньор в „Гласът на България“, който се излъчва по bTV. Церемонията по връчването на наградите „Грами“ е насрочена за 7 февруари 2027 г. в Лос Анджелис.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Да,бе
20:59 16.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 гост
21:02 16.10.2026
5 Дара
21:03 16.10.2026
6 Смърфиета
21:14 16.10.2026
7 Лопата Орешник
21:46 16.10.2026