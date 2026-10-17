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Три вкусни есенни рецепти с кестени - от ароматна супа до шоколадов десерт

Три вкусни есенни рецепти с кестени - от ароматна супа до шоколадов десерт

17 Октомври, 2026 12:58, обновена 17 Октомври, 2026 12:58 363 1

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  • десерт-
  • ароматна супа

Освен печени, кестените са чудесна основа за топли ястия и сладки изкушения през студените месеци.

Три вкусни есенни рецепти с кестени - от ароматна супа до шоколадов десерт - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Есенните улици и паркове изобилстват от разноцветни листа и кестени - един от символите на сезона. Освен за детски игри, ядливите кестени са подходящи за разнообразни рецепти, с които да внесем още есенно настроение в кухнята. Ето три идеи за меню с тях.

1. Крем супа от кестени

Ароматната крем супа е подходящ избор за студените дни. Основата са добре изпечени и обелени кестени, пасирани с други съставки по избор.

За по-богат вкус могат да се добавят целина, моркови, шалот и чесън, а за желаната консистенция – готварска сметана или пилешки бульон. Комбинацията с тиква придава още по-изразен есенен характер. По желание супата може да се поднесе с кубчета запържен бекон.

2. Ризото с кестени

Това ястие съчетава италианската кухня с характерния за есента вкус на кестените. Необходими са ориз Арборио, зеленчуков бульон, малко бяло вино, лук, зехтин, подправки и пармезан.

Кестените трябва предварително да бъдат изпечени или сварени, след което се нарязват на малки парчета и се прибавят, когато оризът е наполовина готов. За по-различен вкус могат да се добавят гъби, настъргано синьо сирене или готварска сметана, която прави ризотото по-кремообразно.

3. Шоколадови трюфели с кестени

За финал - лесен десерт без печене, в който кестените отново са основната съставка. Нужни са 200-300 г сварени и обелени кестени, 100 г черен или млечен шоколад, 2 с.л. масло, 2-3 с.л. прясно мляко, пудра захар и мед по желание, както и какао за поръсване.

Първо кестените се пасират с прясното мляко. Към сместа се добавят разтопеният шоколад, ванилията и избраният подсладител. Получената гъста смес се оставя в хладилника за около 30 минути, за да стегне. След това се оформят малки топчета, които се овалват в какао или пудра захар.

Така кестените могат да намерят място във всяка част на есенното меню - от топлата супа и засищащото основно ястие до сладкия завършек.

Източник: Lifestyle.bg.


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