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Пет турски супи, които си струва да опитаме у дома

Пет турски супи, които си струва да опитаме у дома

18 Октомври, 2026 14:39 641 10

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От класическата супа от червена леща до пикантната агнешка чорба - турската кухня предлага богато разнообразие от рецепти, подходящи за студените дни, а някои от тях традиционно се хапват дори на закуска.

Пет турски супи, които си струва да опитаме у дома - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

С настъпването на студеното време супите отново заемат важно място в менюто ни. За малко разнообразие можем да почерпим вдъхновение от турската кухня, в която те се консумират през цялата година и по всяко време на деня. Според Wikipedia има над 300 документирани рецепти за турски супи, а с регионалните разновидности броят им може да достигне и да надхвърли 1000.

На турски супата се нарича „чорба“ - дума, навлязла и в българския език. Рецептите включват ястия с варива, млечни продукти, макаронени изделия, месо и бульон, както и разнообразни зеленчукови супи. Сред популярните предложения са няколко класически специалитета, които можем да приготвим и у дома.

Мерджемек чорба

Това е една от традиционните турски супи, приготвяна с червена леща. Тя е разпространена в цялата страна и се цени заради лесното приготвяне, приятния вкус и засищащите си качества. Основните съставки са червена леща, пилешки бульон, лук и моркови, а за овкусяване се използват сол, черен пипер, кимион или червен пипер.

Приготвянето започва със задушаване на лука, морковите и чесъна. След това се добавят лещата и бульонът, а сместа се вари на слаб огън, докато продуктите омекнат напълно. Накрая супата се пасира до гладка консистенция и се подправя. Често се поднася с малко лют червен пипер. В Турция се консумира както на закуска, така и на обяд или вечеря.

Яйла чорба

Името на тази супа идва от турската дума „яйлалар“ (yaylalar), означаваща планински ливади. В Северна Турция те се свързват с производството на висококачествено кисело мляко, което е сред основните съставки на ястието. Яйла чорба се отличава с кремообразна текстура и мек вкус.

За приготвянето ѝ се използват дългозърнест бял ориз или нахут, кисело мляко, масло, яйчени жълтъци, мента и люти червени чушки на люспи. Оризът първо се сварява във вода, след което постепенно се добавя застройка от кисело мляко, брашно и два жълтъка. Накрая се прибавя разтопеното масло. Супата се сервира гореща и по желание се гарнира с лют червен пипер. Подобно на пилешката супа, тя често се предпочита при настинка.

Ишкембе чорба

Турската шкембе чорба отдавна присъства и в българската кулинарна традиция. Според TasteAtlas една от основните разлики между двете версии е начинът на приготвяне на бульона: в България обикновено се използва прясно мляко, докато в Турция се добавя кисело.

Шкембето се почиства, измива и сварява. Отделно се разбиват кисело мляко, жълтък, брашно и лимонов сок до получаването на гладка смес. Към нея постепенно се прибавя от прецедения горещ бульон, за да се темперира, след което застройката се връща в тенджерата. Добавя се и свареното шкембе, а супата се оставя да поври още 10–15 минути.

Бейран чорба

Бейранът произхожда от района на Газиантеп, където традиционно се сервира за закуска. Това е наситена и пикантна супа, приготвяна с агнешка мазнина, ориз и накъсано агнешко месо, обикновено от врат или бузи. Към тях се добавят чесън, паста от чушки и агнешки бульон, а някои рецепти включват и костен мозък.

Супата обикновено се поднася много люта, а по желание може да се добави и лимонов сок. Според TasteAtlas бейранът е най-добрата турска супа - още една причина да го опитаме, най-добре в малък местен ресторант.

За домашното приготвяне агнешкото се вари бавно, след което месото се отделя, а бульонът се прецежда. Оризът се сварява в подсолена вода. В отделен съд се разтопява агнешка мазнина, към която се добавят сол, червен пипер и счукан чесън. В метална чиния се поставят свареният ориз и накъсаното месо, заливат се с горещия бульон и се завършват с ароматната мазнина с подправки.

Доматена чорба

Доматената супа е широко разпространена в Турция и се отличава с простота и свеж вкус. Тя може да се сервира гореща, а през лятото - и студена. За приготвянето ѝ са необходими варени или печени домати, лук, чесън, зехтин, брашно и вода.

Супата се овкусява със сол и смлян пипер, а за финален щрих традиционно се добавят няколко пресни листа босилек. Съчетанието от достъпни продукти и лесна подготовка я превръща в подходящ избор за разнообразяване на домашното меню.

Източник: Lifestyle.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    6 3 Отговор
    Ной-скъпата чорба за сърбане “Боташ”😆

    14:41 18.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 елче я цъкни за

    2 1 Отговор
    тиквената чорба от угоена презряла тиква
    макар бая от народа да са я сърбали 20г
    и затова са най бедни и болнави

    14:54 18.10.2026

  • 4 БГ- кухня

    1 4 Отговор
    Толкова ли нямаше хубави български супи да покажете, направили са цяла статия за супи който ги има и в българската кухня но са със пъти по вкусни. Не зная автора колко са му дали но стига сте пропагандирали нещо което по никакъв начин не може да стъпи и на малкия пръст на българската кухня

    14:57 18.10.2026

  • 5 Цвете

    2 4 Отговор
    ЕЛИ, НИЕ ИМАМЕ СЪЩО МНОГО ВКУСНИ БЪЛГАРСКИ СУПИ ( ЧОРБИ ) ,МОЖЕ И ТЯХ ДА ВМЪКНЕШ В СЛЕДВАЩОТО ТИ ПИСАНИЕ.ВСЕ ПАК ,БЛАГОДАРЯ ТИ. 🇧🇬💯🎈

    14:58 18.10.2026

  • 6 Турчуляшкия пиар край няма

    1 4 Отговор
    Идва ми в повече това преклонение и пиарене на турската кухня, все открадната от местните народи.

    15:00 18.10.2026

  • 7 Българин

    1 3 Отговор
    Шкембе чорба, курбан чорба, леща чорба! И пълнени чушки с един гювеч и сърми!
    Това си е основата на българската кухня!

    15:00 18.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кьопек балък

    0 0 Отговор
    В Уикипедия може и да има рецепти за чорби, но методи и техники за духане на супата - няма.

    15:02 18.10.2026

  • 10 Хайде, и вие се нанизахте

    1 0 Отговор
    в редиците на пропагандаторите на турското. Не се старайте, няма да стане!

    15:03 18.10.2026