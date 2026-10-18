Пет турски супи, които си струва да опитаме у дома

С настъпването на студеното време супите отново заемат важно място в менюто ни. За малко разнообразие можем да почерпим вдъхновение от турската кухня, в която те се консумират през цялата година и по всяко време на деня. Според Wikipedia има над 300 документирани рецепти за турски супи, а с регионалните разновидности броят им може да достигне и да надхвърли 1000.

На турски супата се нарича „чорба“ - дума, навлязла и в българския език. Рецептите включват ястия с варива, млечни продукти, макаронени изделия, месо и бульон, както и разнообразни зеленчукови супи. Сред популярните предложения са няколко класически специалитета, които можем да приготвим и у дома.

Мерджемек чорба

Това е една от традиционните турски супи, приготвяна с червена леща. Тя е разпространена в цялата страна и се цени заради лесното приготвяне, приятния вкус и засищащите си качества. Основните съставки са червена леща, пилешки бульон, лук и моркови, а за овкусяване се използват сол, черен пипер, кимион или червен пипер.

Приготвянето започва със задушаване на лука, морковите и чесъна. След това се добавят лещата и бульонът, а сместа се вари на слаб огън, докато продуктите омекнат напълно. Накрая супата се пасира до гладка консистенция и се подправя. Често се поднася с малко лют червен пипер. В Турция се консумира както на закуска, така и на обяд или вечеря.

Яйла чорба

Името на тази супа идва от турската дума „яйлалар“ (yaylalar), означаваща планински ливади. В Северна Турция те се свързват с производството на висококачествено кисело мляко, което е сред основните съставки на ястието. Яйла чорба се отличава с кремообразна текстура и мек вкус.

За приготвянето ѝ се използват дългозърнест бял ориз или нахут, кисело мляко, масло, яйчени жълтъци, мента и люти червени чушки на люспи. Оризът първо се сварява във вода, след което постепенно се добавя застройка от кисело мляко, брашно и два жълтъка. Накрая се прибавя разтопеното масло. Супата се сервира гореща и по желание се гарнира с лют червен пипер. Подобно на пилешката супа, тя често се предпочита при настинка.

Ишкембе чорба

Турската шкембе чорба отдавна присъства и в българската кулинарна традиция. Според TasteAtlas една от основните разлики между двете версии е начинът на приготвяне на бульона: в България обикновено се използва прясно мляко, докато в Турция се добавя кисело.

Шкембето се почиства, измива и сварява. Отделно се разбиват кисело мляко, жълтък, брашно и лимонов сок до получаването на гладка смес. Към нея постепенно се прибавя от прецедения горещ бульон, за да се темперира, след което застройката се връща в тенджерата. Добавя се и свареното шкембе, а супата се оставя да поври още 10–15 минути.

Бейран чорба

Бейранът произхожда от района на Газиантеп, където традиционно се сервира за закуска. Това е наситена и пикантна супа, приготвяна с агнешка мазнина, ориз и накъсано агнешко месо, обикновено от врат или бузи. Към тях се добавят чесън, паста от чушки и агнешки бульон, а някои рецепти включват и костен мозък.

Супата обикновено се поднася много люта, а по желание може да се добави и лимонов сок. Според TasteAtlas бейранът е най-добрата турска супа - още една причина да го опитаме, най-добре в малък местен ресторант.

За домашното приготвяне агнешкото се вари бавно, след което месото се отделя, а бульонът се прецежда. Оризът се сварява в подсолена вода. В отделен съд се разтопява агнешка мазнина, към която се добавят сол, червен пипер и счукан чесън. В метална чиния се поставят свареният ориз и накъсаното месо, заливат се с горещия бульон и се завършват с ароматната мазнина с подправки.

Доматена чорба

Доматената супа е широко разпространена в Турция и се отличава с простота и свеж вкус. Тя може да се сервира гореща, а през лятото - и студена. За приготвянето ѝ са необходими варени или печени домати, лук, чесън, зехтин, брашно и вода.

Супата се овкусява със сол и смлян пипер, а за финален щрих традиционно се добавят няколко пресни листа босилек. Съчетанието от достъпни продукти и лесна подготовка я превръща в подходящ избор за разнообразяване на домашното меню.

Източник: Lifestyle.bg.