Кая Гербер се завърна към модата след смъртта на брат си (СНИМКИ)

Кая Гербер се завърна на работа към модните си ангажименти с първата си голяма кампания след смъртта на брат си Пресли Гербер. 25-годишният модел е лице на новата съвместна колекция на JW Anderson и UGG, представена чрез фотосесия в интимна домашна обстановка.

Кадрите са заснети от фотографите Таня и Женя Постернак. Кампанията поставя акцент върху ежедневния комфорт и съчетава характерната за UGG овча кожа и познати силуети с елементи от дизайна на Джонатан Андерсън. Колекцията се предлага в три цвята – кестеняво, каки и оранжево, и вече е налична в магазините и онлайн.

Завръщането на Кая Гербер към професионалните ѝ ангажименти идва близо шест седмици след смъртта на Пресли. Той почина на 20 септември в Санта Моника на 27 години. Пресли беше модел и единственият син на Синди Крофорд и Ранди Гербер.

Полицията в Санта Моника разследва смъртта като предполагаема свръхдоза. Медицинската експертиза е приключила, но причината и начинът на смъртта са отложени до извършването на допълнителни изследвания.

Пресли беше открит в безсъзнание в център за възстановяване в Санта Моника. Полицията съобщи, че няма данни за насилствена смърт, но разследването продължава. Публично потвърдена окончателна причина за смъртта му все още няма.

„Бях родена да те обичам“

Кая Гербер публикува първото си публично послание към брат си няколко седмици след смъртта му. Тя сподели домашни видеозаписи от детството им и четиристранично ръкописно писмо, в което описва мащаба на скръбта си.

„Обичах да бъда твоя сестра. Това винаги е било и завинаги ще бъде любимото ми нещо в самата мен“, написа Кая Гербер.

В писмото тя разказва, че Пресли винаги е бил човекът, който прави първата крачка, когато тя се страхува. Спомня си как той пръв си е пробил ушите, за да ѝ вдъхне смелост, и го определя като „най-добрия си приятел“ и „най-силния си защитник“.

„Бях родена да те обичам. Ще умра, обичайки те. Никога не е имало нищо друго“, пише още тя.

След смъртта на Пресли Синди Крофорд и Ранди Гербер заявиха, че са „съкрушени“ от загубата на единствения си син. Те го описаха като добър и красив човек, който е показвал пред света доброта и уязвимост.

„Благословени сме, че имахме Пресли в живота си в продължение на 27 години“, заявиха двамата, като благодариха за подкрепата към семейството. Връщането на Кая Гербер към модната сцена идва на фона на тази публично споделена скръб, но новата кампания не съдържа препратки към личната трагедия.