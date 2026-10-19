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62-годишната Силвена Роу: Биологичната ми възраст е 47 години
  Тема: Известни личности

62-годишната Силвена Роу: Биологичната ми възраст е 47 години

19 Октомври, 2026 08:40 1 037 23

  • силвена роу-
  • биологична възраст-
  • здравословно хранене-
  • български храни-
  • детско хранене

Шеф-готвачка свързва резултатите си с храненето, съня и силовите тренировки

62-годишната Силвена Роу: Биологичната ми възраст е 47 години - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Силвена Роу заяви, че по паспорт е на 62 години, но според изследванията, които цитира в телевизионно интервю, биологичната ѝ възраст е 47 години. Тя посочи още, че артериалната ѝ възраст е 18 години, а резултатът от изследване на костната плътност съответства на този при 27-годишна жена. Това са лични данни, представени от самата Роу, без да са уточнени методиката и лабораториите, извършили изследванията.

Шеф-готвачката свързва показателите със съня, храненето и редовното движение. По думите ѝ прави силови упражнения около 40 минути дневно, играе падел и практикува йога. „Колкото повече остаряваме хронологично, да правим повече силови тренировки“, каза Роу, като уточни, че упражненията могат да се изпълняват и у дома.


Роу ще съветва парламентарната комисия по земеделие

В интервюто тя съобщи, че е получила покана от Явор Гечев да бъде съветник към парламентарната комисия по земеделието, храните и горите. Роу заяви, че работата ѝ ще бъде свързана с храненето и дълголетието, като първият ѝ приоритет е създаването на допълнителен знак за висококачествени български храни.

Идеята ѝ е потребителите по-лесно да различават продуктите с най-високо качество. Като пример тя посочи френския знак Label Rouge. Според Роу подобна система може да обхване кисело мляко, сирене, колбаси и вина, а сред продуктите, които представят българската кулинарна идентичност, са лютеницата, луканката, филе „Елена“ и халвата.

„Има кисело мляко и кисело мляко, сирене и сирене, кашкавал и кашкавал“, коментира Силвена Роу.

Тя предложи да бъдат избрани десет основни храни, върху които да се насочат усилията за популяризиране и защита. По думите ѝ историята на продукта също е важна - откъде идва, как е произведен и каква местна или семейна традиция носи.

Акцент върху храненето на децата

След работата по сертифицирането Роу иска да насочи внимание към храната, която получават децата. Тя разказа, че пази спомени от училищен стол с яхнии, кюфтета и пиле с ориз, докато днес в детските менюта според нея често преобладават банички, милинки, мекици и сладкиши.

„Баницата е хубаво да се яде, ама не всеки ден“, каза Роу. Тя настоява менюто на децата да бъде съобразено с растежа, ученето и физическата активност, а темата да се разглежда като обществен приоритет.

Роу представи и концепцията си за „здраволетие“ - повече години живот, прекарани в добро здраве, активност и самостоятелност. В седмичното меню тя препоръча да присъстват поне 35 различни растителни продукта, включително зеленчуци, плодове, ядки и семена.

„Нека се храним функционално. Не да ядем какво да е. Запитай се какво тази храна прави за мен“, заяви Силвена Роу.

Източник: plovdiv24.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ХалаПенйо

    12 1 Отговор
    Ама стига с този външен вид.
    Казано е: важни са уменията.

    08:44 19.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А лекарите

    17 0 Отговор
    на какво мнение са?

    Коментиран от #10

    08:44 19.10.2026

  • 5 Подправки

    24 0 Отговор
    Интелектуалното развитие - 7-12 годишна възраст.

    08:44 19.10.2026

  • 6 Дааа,

    4 2 Отговор
    ще живееш до 120г

    08:45 19.10.2026

  • 7 Мммммммммм

    15 0 Отговор
    Клетъчните мутации са си на 62 години.

    08:47 19.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Айде айде

    16 0 Отговор
    Без филъри , изпъване на кожата и грим, тогава трябва да преценим.

    08:49 19.10.2026

  • 10 На психиатрите

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "А лекарите":

    мнението е категорично!

    08:57 19.10.2026

  • 11 да, бе, да

    12 0 Отговор
    Само желанията ти са като на 47-годишна, друготе вече е почти мършша.

    08:58 19.10.2026

  • 12 Гост

    9 0 Отговор
    Баш си е на 62. Я да я видим сутрин без грим...!

    08:59 19.10.2026

  • 13 Иванов

    5 0 Отговор
    Данните й са все едно не се е родила ок, ще живее 300години😊

    09:01 19.10.2026

  • 14 Тюх

    7 0 Отговор
    Вампир!

    09:04 19.10.2026

  • 15 Милиоратор

    7 0 Отговор
    Когато прекалиш с овлажняването на едно място другото изсъхва.

    09:05 19.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Вампир

    0 0 Отговор
    Тая е на 60 годин.

    09:08 19.10.2026

  • 19 Пилотът Гошу

    4 0 Отговор
    Това набедените випаджии у нас са все с акъла на третокласник....

    09:12 19.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Аксел Роуз

    2 0 Отговор
    Тази жена лъже непрекъснато и за всичко. Не и вярвайте на глупостите които дрънка. Тя така си изкарва парите. Изглежда като на 72. Госпожата е с наднормено тегло и целулит, а на снимките винаги е с тонове грим.

    09:15 19.10.2026

  • 22 бай Иван

    1 0 Отговор
    М,дааа! Значи като дойде момента ще си отиде млада! Ха,ха,ха!

    09:17 19.10.2026

  • 23 Не мисля, че това е истинската и възраст

    0 0 Отговор
    По-скоро 57 г. И е точно на толкова.

    09:23 19.10.2026