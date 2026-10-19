62-годишната Силвена Роу: Биологичната ми възраст е 47 години

Силвена Роу заяви, че по паспорт е на 62 години, но според изследванията, които цитира в телевизионно интервю, биологичната ѝ възраст е 47 години. Тя посочи още, че артериалната ѝ възраст е 18 години, а резултатът от изследване на костната плътност съответства на този при 27-годишна жена. Това са лични данни, представени от самата Роу, без да са уточнени методиката и лабораториите, извършили изследванията.

Шеф-готвачката свързва показателите със съня, храненето и редовното движение. По думите ѝ прави силови упражнения около 40 минути дневно, играе падел и практикува йога. „Колкото повече остаряваме хронологично, да правим повече силови тренировки“, каза Роу, като уточни, че упражненията могат да се изпълняват и у дома.

Роу ще съветва парламентарната комисия по земеделие

В интервюто тя съобщи, че е получила покана от Явор Гечев да бъде съветник към парламентарната комисия по земеделието, храните и горите. Роу заяви, че работата ѝ ще бъде свързана с храненето и дълголетието, като първият ѝ приоритет е създаването на допълнителен знак за висококачествени български храни.

Идеята ѝ е потребителите по-лесно да различават продуктите с най-високо качество. Като пример тя посочи френския знак Label Rouge. Според Роу подобна система може да обхване кисело мляко, сирене, колбаси и вина, а сред продуктите, които представят българската кулинарна идентичност, са лютеницата, луканката, филе „Елена“ и халвата.

„Има кисело мляко и кисело мляко, сирене и сирене, кашкавал и кашкавал“, коментира Силвена Роу.

Тя предложи да бъдат избрани десет основни храни, върху които да се насочат усилията за популяризиране и защита. По думите ѝ историята на продукта също е важна - откъде идва, как е произведен и каква местна или семейна традиция носи.

Акцент върху храненето на децата

След работата по сертифицирането Роу иска да насочи внимание към храната, която получават децата. Тя разказа, че пази спомени от училищен стол с яхнии, кюфтета и пиле с ориз, докато днес в детските менюта според нея често преобладават банички, милинки, мекици и сладкиши.

„Баницата е хубаво да се яде, ама не всеки ден“, каза Роу. Тя настоява менюто на децата да бъде съобразено с растежа, ученето и физическата активност, а темата да се разглежда като обществен приоритет.

Роу представи и концепцията си за „здраволетие“ - повече години живот, прекарани в добро здраве, активност и самостоятелност. В седмичното меню тя препоръча да присъстват поне 35 различни растителни продукта, включително зеленчуци, плодове, ядки и семена.

„Нека се храним функционално. Не да ядем какво да е. Запитай се какво тази храна прави за мен“, заяви Силвена Роу.

Източник: plovdiv24.bg