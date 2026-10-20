Катастрофата, която покоси „Линърд Скинърд“

На 20 октомври 1977 г. полетът на „Линърд Скинърд“ към следващия концерт не стига до Батън Руж. Чартърният Convair 240 с регистрация N55VM се разбива в гъсто залесена местност край Гилсбърг, Мисисипи, след като горивото на самолета свършва.

На борда пътуват 24 пътници и двама членове на екипажа. Загиват шестима души: вокалистът Рони ван Зант, китаристът Стив Гейнс, сестра му и беквокалистка Каси Гейнс, помощник-турмениджърът на групата и двамата пилоти. Други 20 души оцеляват, но са ранени.

Последният сигнал за гориво

Самолетът излита от Грийнвил, Южна Каролина, и се насочва към Батън Руж, Луизиана. По време на полета екипажът съобщава на въздушния контрол, че горивото е на привършване, и иска насочване към летището в Маккомб.

Около 18:52 часа местно време самолетът се разбива на около 8 километра североизточно от Гилсбърг. Пилотите се опитват да извършат аварийно кацане, но машината пада сред дърветата. При удара няма пожар, но самолетът е напълно унищожен.

„Вероятната причина за този инцидент е изчерпването на горивото и пълната загуба на мощност от двата двигателя поради невнимание на екипажа към наличното гориво“, заключава Националният съвет по безопасност на транспорта на САЩ.

В доклада, приет през юни 1978 г., са посочени и допълнителни фактори: недостатъчно планиране на полета и неизправност с неустановен характер в десния двигател, довела до по-висок разход на гориво.

Албумът, излязъл три дни по-рано

Катастрофата се случва само три дни след излизането на петия студиен албум на „Линърд Скинърд“ – „Street Survivors“. Оригиналната му обложка показва музикантите, обгърнати от пламъци. След трагедията тя е заменена с друга, по-сдържана визия.

Смъртта на ван Зант, Стив Гейнс и Каси Гейнс прекъсва възхода на една от най-популярните южняшки рок групи в Съединените щати. „Линърд Скинърд“ се разпада, а оцелелите музиканти се връщат към сцената години по-късно с нов състав.

Песните „Free Bird“ и „Sweet Home Alabama“ продължават да определят мястото на групата в историята на рока, а катастрофата край Гилсбърг остава една от най-тежките трагедии в историята на американската музика.

Източници: ntsb.gov, history.com, apnews.com