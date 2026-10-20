Синът на Хали Бери даде показания в съдебния спор

Синът на Хали Бери и Оливие Мартинес даде показания при закрити врата в съд в Лос Анджелис по делото за попечителството над него. 13-годишният Масио пристигна заедно с баща си, докато Бери се яви на изслушването с годеника си Ван Хънт и своя адвокат.

Съдията е наредил двамата родители да напуснат залата, докато Масио говори. Показанията му са запечатани и не са публично достъпни. Според TMZ те са ограничени до искането за издаване на ограничителна заповед, внесено от Мартинес.

Двете противоположни версии

Мартинес твърди, че Бери е нападнала сина им и е поставила ръце около врата му по време на спор, свързан с видеоигра за виртуална реалност. Той е поискал еднолично попечителство и ограничаване на контактите на актрисата с детето.

Бери отрича обвиненията. Нейният адвокат Марина Бек определи твърденията като „напълно безпочвени и умишлено подвеждащи“. В изявление, цитирано от Page Six, тя заяви, че Бери ще продължи да защитава интересите на сина си и да му осигурява подкрепа.

На 1 октомври съдия е издал временна ограничителна заповед, с която е променен дотогавашният режим на контакт между Бери и Масио. Актрисата загуби режима на равнопоставено споделено попечителство, докато съдът разглежда твърденията и исканията на двете страни.

Спорът продължава

Бери и Мартинес са родители на Масио и от години водят съдебни спорове, свързани с грижите за него. Двамата се ожениха през 2013 г., разделиха се през 2015 г., а разводът им беше финализиран през 2023 г. Тогава те се споразумяха за споделено попечителство и график, който разделя времето на детето между двамата родители.

Последното изслушване е част от нова ескалация на конфликта, започнала след твърденията на Мартинес за предполагаемия инцидент. Бери от своя страна настоява предишният режим да бъде възстановен и оспорва версията на бившия си съпруг.

Източници: pagesix.com, tmz.com, elpais.com