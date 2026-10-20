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Певицата Лили Алън пусна собствена колекция от секс играчки
  Тема: Известни личности

Певицата Лили Алън пусна собствена колекция от секс играчки

20 Октомври, 2026 14:58 853 3

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Певицата е изпробвала лично шестте продукта, създадени в партньорство с Lovehoney по време на турнето „West End Girl“

Певицата Лили Алън пусна собствена колекция от секс играчки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британската поп звезда Лили Алън представи собствена селекция от шест секс играчки в партньорство с Lovehoney. Колекцията носи името „Love, Lily“ и е създадена с идеята да насърчи жените да обръщат повече внимание на собственото си удоволствие.

Певицата разказва, че идеята се е родила по време на турнето ѝ „West End Girl“, когато е имала свободно време между концертите. Алън лично е изпробвала продуктите, преди да избере тези, които да влязат в колекцията.

Шест продукта и познатият дизайн на точки

В селекцията са включени Heart, Peach, Wand, Womanizer, адвент календар и други продукти, свързани с визуалния образ на албума „West End Girl“.

По повод годишнината на албума се завръща и дизайнът, който Лили Алън вече е използвала за ограничена серия USB носители, разпространявани като част от мърчандайза. „Това беше препратка към албума, която превърнахме в ограничена колекция от USB носители. Те станаха много търсен колекционерски артикул, затова решихме да направим продукта истински“, казва певицата.

Историята с хотелската стая

Алън свързва партньорството си с Lovehoney и с преживяване от турнето „Sheezus“ през 2014 г. Докато е изнасяла концерти в London Palladium, в хотелската ѝ стая била доставена голяма кутия с продукти на компанията.

„Те трябваше да бъдат заредени, преди да се върна от концерта, но нямаше достатъчно контакти. Изключих лампите, телевизора и дори телефона, за да освободя място“, разказва Алън. По думите ѝ светещите индикатори в затъмнената стая създали необичайна атмосфера.

Певицата допълва, че турнето е било подходящ момент да реши кои продукти да включи в селекцията. „Всичко с моя печат на одобрение е изпробвано и тествано. Това означава, че съм искрено убедена в съдържанието“, казва тя.

Разговорът за женското удоволствие

В интервю за „Таймс“ Лили Алън говори и за начина, по който е възприемала интимните си отношения в миналото. „Израснах с усещането, че съм средство за мъжкото удоволствие“, заявява певицата.

Тя казва, че дълго време не е поставяла собствените си нужди на първо място, защото основната ѝ цел била да избегне отхвърляне или изоставяне. Според Алън страхът от реакцията на партньора често кара жените да премълчават какво искат.

„Жените особено трудно могат да поискат това, което желаят. Не винаги поставяме собствените си желания на първо място, защото сме съсредоточени върху това да се грижим за другите“, казва тя.

Стив Томсън, маркетинг директор на Lovehoney, заявява, че компанията за първи път е работила с Алън преди шест години. По думите му разговорите за самостоятелното удоволствие са станали по-открити, но все още има нужда темата да се обсъжда без усещане за срам.


Великобритания
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Запознат

    2 0 Отговор
    Тая е голям тъпунгер

    15:13 20.10.2026

  • 3 Запознат

    0 0 Отговор
    Беше отказама 12 милиарда в биткойн за 3 песни да изпее 🤭🤭🤭

    15:18 20.10.2026