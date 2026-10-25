Принц Уилям издаде любопитна подробност за снимката с Тейлър Суифт и Травис Келси

Понякога една снимка разказва повече за началото на връзката от всяко официално съобщение. Принц Уилям призна, че през юни 2024 г. се е опитал да измести Травис Келси от селфи с Тейлър Суифт, принц Джордж и принцеса Шарлот.

Уилям разказа случката по време на изненадващото си участие в „Шоуто на Греъм Нортън“. Кадърът е направен зад кулисите на концерта на Суифт на стадион „Уембли“ в Лондон. На него певицата е в предната част, а до нея са Уилям, Джордж и Шарлот. Келси стои по-назад, но също попада в снимката.

„Опитвах се да го преместя, за да останем само аз, Тейлър и децата“, каза принц Уилям.

По думите му американският футболист продължавал да се връща в кадъра и това го озадачило. Принц Уилям добави, че по онова време не е разбирал значението на снимката за отношенията между бъдещите младоженци.

„Не бях осъзнал значението“, каза принцът на Уелс, след като водещият Греъм Нортън му припомни, че това е била първата снимка, с която Тейлър Суифт публично е показала Келси в своя Instagram. Певицата публикува кадъра по повод рождения ден на Уилям, който тогава навърши 42 години.

Публикацията привлече внимание не само заради присъствието на британското кралско семейство. Тя се оказа първата снимка на Травис Келси, споделена от Тейлър Суифт в Instagram. Вечерта на концерта Уилям беше заснет и да танцува на нейния хит „Shake It Off“ с децата си.

По-късно беше публикуван и отделен кадър, на който Келси не присъства. На него Суифт, Уилям, Джордж и Шарлот гледат към камерата и се смеят. Травис Келси обаче остава в груповата снимка, която се превърна в един от ранните публични моменти от връзката му с певицата.

Тейлър Суифт и Травис Келси по-късно се сгодиха през август 2025 г., а през юли 2026 г. сключиха брак в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк. През същата година Уилям и Келси отново си припомниха срещата, този път в подкаста „New Heights“, воден от Травис и брат му Джейсън.

„Това беше един от най-впечатляващите моменти за мен – да се запозная с теб и с децата“, каза Травис Келси на Уилям в подкаста. Така шеговитият опит на принца да го извади от кадъра остана неуспешен, но именно присъствието му направи снимката важна част от историята на двойката.