Рецепта на деня: Гръцка боб чорба със зеленчуци

Необходими продукти:
- бял сух боб - 400 г
- вода - 2, 5 л
- кромид лук - 150 г
- моркови - 250 г
- стъбла целина - 180 г
- белени домати - 250 г
- доматено пюре - 1 с.л.
- зехтин - 45 мл
- дафинов лист - 2 бр.
- пресен розмарин - 2 стръка
- сушен риган - 1 ч.л.
- черен пипер - 1/2 ч.л.
- сол - 2 ч.л.
- черни маслини - 90 г
- бяло саламурено сирене - 120 г
- хляб - 300 г
Начин на приготвяне:
Бобът се почиства, измива се и се поставя в голяма купа. Залива се обилно със студена вода и се оставя да кисне 8 часа. Така зърната се сваряват по-равномерно и за по-кратко време. Накиснатият боб се отцежда и изплаква. Прехвърля се в дълбока тенджера, налива се прясната вода и се оставя да заври. Образувалата се пяна се отстранява, след което се добавят дафиновите листа.
Бобът се вари под леко открехнат капак около 50-60 минути. През това време лукът се нарязва на дребно, морковите - на малки кубчета, а целината - на резени. Доматите се наситняват, ако са цели. Когато бобените зърна са почти омекнали, в тенджерата се добавят лукът, морковите, целината, зехтинът и единият стрък розмарин. Чорбата се вари още 20 минути на умерен огън, без да кипи силно.
Прибавят се доматите, доматеното пюре, риганът и черният пипер. Доматените продукти се слагат след първоначалното омекване на боба, защото киселинността им може да забави сваряването му. Готвенето продължава още 15-20 минути. Накрая фасоладата се посолява.
Ако е прекалено гъста, се долива малко гореща вода. За по-плътна чорба една малка част от боба се намачква с лъжица в стената на тенджерата и се разбърква обратно в бульона. Готовността се проверява, като едно зърно се притисне с вилица - трябва да е меко и кремообразно отвътре, но да запазва формата си. Дафиновите листа и свареният стрък розмарин се отстраняват.
Фасоладата се разпределя в купи и се гарнира с натрошено бяло саламурено сирене, черни маслини и листенца пресен розмарин.
Източници: recepti.gotvach.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кукър
10:25 28.10.2026