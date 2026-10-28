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Рецепта на деня: Гръцка боб чорба със зеленчуци
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Гръцка боб чорба със зеленчуци

28 Октомври, 2026 10:05 561 1

  • фасолада-
  • гръцка кухня-
  • боб чорба-
  • средиземноморска кухня

Бял боб, домати, моркови и целина се съчетават в плътна супа, която се поднася с маслини, сирене и хляб

Рецепта на деня: Гръцка боб чорба със зеленчуци - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • ​бял сух боб - 400 г
  • вода - 2, 5 л
  • кромид лук - 150 г
  • моркови - 250 г
  • стъбла целина - 180 г
  • белени домати - 250 г
  • доматено пюре - 1 с.л.
  • зехтин - 45 мл
  • дафинов лист - 2 бр.
  • пресен розмарин - 2 стръка
  • сушен риган - 1 ч.л.
  • черен пипер - 1/2 ч.л.
  • сол - 2 ч.л.
  • черни маслини - 90 г
  • бяло саламурено сирене - 120 г
  • хляб - 300 г

Начин на приготвяне:

Бобът се почиства, измива се и се поставя в голяма купа. Залива се обилно със студена вода и се оставя да кисне 8 часа. Така зърната се сваряват по-равномерно и за по-кратко време. Накиснатият боб се отцежда и изплаква. Прехвърля се в дълбока тенджера, налива се прясната вода и се оставя да заври. Образувалата се пяна се отстранява, след което се добавят дафиновите листа.

Бобът се вари под леко открехнат капак около 50-60 минути. През това време лукът се нарязва на дребно, морковите - на малки кубчета, а целината - на резени. Доматите се наситняват, ако са цели. Когато бобените зърна са почти омекнали, в тенджерата се добавят лукът, морковите, целината, зехтинът и единият стрък розмарин. Чорбата се вари още 20 минути на умерен огън, без да кипи силно.

Прибавят се доматите, доматеното пюре, риганът и черният пипер. Доматените продукти се слагат след първоначалното омекване на боба, защото киселинността им може да забави сваряването му. Готвенето продължава още 15-20 минути. Накрая фасоладата се посолява.

Ако е прекалено гъста, се долива малко гореща вода. За по-плътна чорба една малка част от боба се намачква с лъжица в стената на тенджерата и се разбърква обратно в бульона. Готовността се проверява, като едно зърно се притисне с вилица - трябва да е меко и кремообразно отвътре, но да запазва формата си. Дафиновите листа и свареният стрък розмарин се отстраняват.

Фасоладата се разпределя в купи и се гарнира с натрошено бяло саламурено сирене, черни маслини и листенца пресен розмарин.

Източници: recepti.gotvach.bg


Гърция
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кукър

    1 0 Отговор
    Чорба е турска дума, гърците нямат ли своя? Българската супа боб по се яде, този розмарин и риган са ми в повече.

    10:25 28.10.2026