Рецепта на деня: Панирани свински пържоли по гръцки

Необходими продукти:

За пържолите:

свински пържоли без кост - 600 г;

яйца - 2 бр.;

брашно - 80 г;

галета - 140 г;

сух риган - 1 ч.л.;

червен пипер - 1 ч.л.;

черен пипер - 1/2 ч.л.;

сол - 1 ч.л.;

олио - 120 мл.

За гарниране:

домати - 2 бр.;

зелени маслини - 80 г;

черни маслини - 50 г;

сирене фета - 120 г;

пресен босилек - 1 шепа;

пресен магданоз - 2 с.л.;

зехтин - 2 с.л.

Начин на приготвяне:

Свинските пържоли се подсушават добре с кухненска хартия и при нужда се начукват леко между два листа фолио, за да станат с еднаква дебелина. Така месото се изпържва равномерно и остава по-крехко. Овкусяват се със сол и черен пипер от двете страни.

В една плитка чиния се сипва брашното. Във втора купа се разбиват яйцата. В трета чиния се смесват галетата, сухият риган и червеният пипер, които дават на панировката аромат в гръцки стил и апетитен цвят.

Всяка пържола се овалва първо в брашно, като излишното се изтупва. След това се потапя в разбитите яйца и накрая се покрива добре с ароматната галета. Панировката трябва да полепне плътно, без да се притиска прекалено силно.

В широк тиган се загрява олиото на умерено силен огън. Пържолите се пържат по 3-4 минути от всяка страна, докато станат златисти и хрупкави. Ако са по-дебели, огънят се намалява леко и се готвят още 1-2 минути на страна, за да се изпекат добре отвътре, без панировката да прегори.

Готовите панирани свински пържоли се оставят за кратко върху кухненска хартия, която поема излишната мазнина.

Доматите се нарязват на тънки кръгчета, маслините - на шайби, а фетата се натрошава или нарязва на малки кубчета. Върху всяка топла пържола се подреждат резени домат, зелени и черни маслини, фета и листа пресен босилек.

Поръсва се с наситнен магданоз и се добавя малко зехтин за свеж средиземноморски вкус.

Панираните свински пържоли по гръцки се сервират веднага, докато панировката е хрупкава, а доматите и сиренето придават свежест. Вървят чудесно с лека салата, печени картофи или хляб, пише gotvach.bg.