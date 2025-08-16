Новини
Николета Лозанова и Ники Михайлов продават своя "Дом на мечтите"

16 Август, 2025 10:39 691 8

Цената на имота е 1,8 милиона евро

Николета Лозанова и Ники Михайлов продават своя "Дом на мечтите" - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Плеймейтката Николета Лозанова и футболистът Ники Михайлов все още не са продали луксозната си къща, чието преустройство и обзавеждане бяха проследени в документалното риалити „Дом на мечтите“. Интериорът на къщата бе поверен на дизайнерът Алек Ковачев, а мебелите – на съпругата му Гери Малкоданска. В предаването не веднъж бе изтъкнато, че основен акцент в дома е огромната гардеробна на Николета, която заема площ колкото нормален апартамент за обикновено семейство.

Отначало се твърдеше в медийни публикации, че имотът, който се намира в Бистрица, е обявен за продажба в затворена група на голяма агенция за недвижими имоти. Цената, която двамата искаха, бе 1,8 милиона евро.

Според в. „Уикенд“ обявата вече е публична в сайт, който предлага само луксозни имоти.

В обявата са изброени всички екстри на имота – скъпо изпълнение на строителните работи, дизайнерски проект и обзавеждане. Цена не е спомената, вероятно тя ще се обсъжда само със сериозни клиенти.


