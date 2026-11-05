Казахстан върна тигрите в дивата природа след 80 години

Амурски тигри отново обитават дивата природа на Казахстан след повече от 70 години отсъствие. Вторият хищник в резервата „Иле-Балхаш“ е мъжкият тигър Амур, освободен на 31 октомври. Той се присъедини към тигрицата Умит, чието име означава „Надежда“ и която беше пусната на свобода на 31 юли.

Това е първият опит на Казахстан да възстанови популацията на големите котки, изчезнали от страната в средата на XX век. Последният каспийски тигър в Казахстан е бил убит през 1948 г. Самият подвид вече не съществува, затова учените са избрали амурския тигър, който е негов близък генетичен родственик.

Тигрицата вече ловува сама

Умит бързо е започнала да използва територията на резервата и да ловува без човешка намеса. Сред първите ѝ жертви е бил вълк, който тигрицата е убила и изяла. Случаят показва как завръщането на върховен хищник може да промени поведението на останалите животни в екосистемата.

За да бъде осигурена достатъчна хранителна база, в района са заселени кулани и бухарски елени, а в бъдеще се предвижда присъствието и на коне на Пржевалски. От 2021 г. насам са засадени 50 000 фиданки, като част от тях вече са достигнали височина близо три метра.

SMS ще предупреждават хората при приближаване

Около резервата живеят хора, които отглеждат едър рогат добитък, овце и кози. Затова властите са създали мобилни групи, обучени да реагират при риск от конфликт между тигри, хора или домашни животни.

Движението на хищниците се следи чрез спътникови нашийници. При приближаване на тигър на разстояние до пет километра от село или стопанство жителите ще получават автоматични текстови съобщения.

„Нашата главна цел не е просто да върнем тези хищници в историческия им ареал, а да създадем стабилна популация, способна самостоятелно да живее и да се размножава в дивата природа“, заяви министърът на екологията и природните ресурси на Казахстан Алибек Куантиров.

Още два тигъра трябва да бъдат освободени в резервата през 2027 г. Дългосрочният план предвижда популацията да достигне около 50 животни. Проектът е на стойност 30 милиона долара и се финансира от Световния фонд за природата, Програмата на ООН за развитие и правителството на Казахстан.

Източници: unian.net, rferl.org, kt.kz