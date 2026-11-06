Темата на Met Gala 2027: „Метрополитън“ замени Джон Галиано с ежедневна мода

Дънки, тениски, пухени якета, хартия, пластмаса и метал ще бъдат в центъра на пролетната изложба на музея „Метрополитън“ в Ню Йорк през 2027 г. Експозицията „extraORDINARY: Модата и поетиката на всекидневието“ заменя отменената изложба, посветена на британския дизайнер Джон Галиано.

Новата изложба ще бъде открита на 9 май 2027 г. в Института за костюми и ще остане до 9 януари 2028 г. Тя ще бъде представена по време на традиционния благотворителен бал „Мет Гала“, който ще се състои на 3 май 2027 г.

Експозицията ще събере предмети от колекцията на музея, предоставени назаем произведения и нови придобивки. Фокусът ще бъде върху начина, по който дизайнерите преосмислят познати облекла, предмети и материали чрез конструкция, ръчна работа, експерименти с материали и нестандартни идеи.

Сред разглежданите форми ще бъдат дънки, тениски, суитшърти, кожени якета, шлифери и пухени якета. Отделна част ще проследи употребата на хартия, пластмаса и метал, както и включването на ежедневни предмети като прибори, счупена керамика и копчета в нови дизайни.

„Ежедневните дрехи носят изключително много значения. Имаме любима тениска, любим чифт дънки и ги носим, докато буквално не се разпаднат. И тези значения се изразяват чрез носенето им“, каза Андрю Болтън, главен куратор на Института за костюми.

Болтън ще бъде куратор и на новата експозиция. По думите му тя е трябвало да бъде разработена за кратко време, след като плановете за изложбата „John Galliano: Horizons“ бяха прекратени.

„Честно казано, нямах план Б. Нямаше друга изложба, която вече да е проучена и готова за реализация“, каза Болтън.

Той разказа, че идеята за изложбата за всекидневната мода му е хрумнала, докато е работил по експозицията „Костюмно изкуство“ през предходната година. Тогава тя останала само като „блестяща идея“, но след отмяната на проекта за Галиано се превърнала в основа на новата изложба.

Първоначалната експозиция трябваше да представи кариерата на Джон Галиано и да бъде открита през май 2027 г. Музеят и дизайнерът обявиха на 31 август 2026 г., че тя няма да се състои. Решението беше взето след критики от дарители, представители на градските власти и еврейската общност заради антисемитски и расистки изказвания на Галиано от 2010 и 2011 г.

Галиано беше творчески директор на „Кристиан Диор“, но беше освободен, след като изказванията му станаха публично достояние. Във Франция той беше осъден по дело за антисемитски изказвания. През 2014 г. дизайнерът се завърна на модната сцена като творчески директор на парижката къща „Мезон Маржела“, където остана десетилетие.

Темата на изложбата „extraORDINARY“ ще определи и дрескода за „Мет Гала“. Имената на домакините и подробностите за облеклото ще бъдат обявени допълнително.