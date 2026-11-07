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Архангелова задушница е, почитаме и загиналите воини

Архангелова задушница е, почитаме и загиналите воини

7 Ноември, 2026 06:37 689 4

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  • задушница-
  • архангеловден-
  • българска православна църква-
  • загинали воини

На 7 ноември православните християни възпоменават починалите си близки. Денят е посветен и на паметта на военнослужещите, загинали за България

Архангелова задушница е, почитаме и загиналите воини - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Архангелова задушница е днес – в съботата преди Архангеловден, който православната църква отбелязва на 8 ноември. Това е последната от трите големи задушници през годината и ден за молитвено възпоменание на починалите близки.

В православните храмове се отслужват заупокойна света литургия и обща панихида. В църковната традиция съботният ден е свързан с помен за покойните, а молитвата е насочена към упокой на душите им. Българската православна църква определя Архангелова задушница като ден за помен на починалите християни в съботата преди празника Събор на свети архангел Михаил.

„Умий, Господи, греховете на тук поменатите със Своята честна Кръв по молитвите на Твоите светии“, гласи част от молитвата, посочена от Българската православна църква в разяснение за задушницата.

Помен за близките и почит към воините

Хората посещават гробовете на своите близки, почистват ги и ги украсяват със свежи цветя. Палят се свещи, прекадява се с тамян и се прелива вино. Сред традиционните подавки са жито, хляб и вино, които се раздават „за Бог да прости“.

Архангелова задушница е позната и като Войнишка или Мъжка задушница. На нея се отдава специална почит към офицерите и войниците, загинали за България, както и към всички паднали в редовете на Българската армия. БНР съобщава, че именно възпоменанието на загиналите воини е причината денят да бъде наричан „мъжка задушница“.

В Трявна например е предвидена заупокойна света литургия в църквата „Св. Архангел Михаил“, последвана от панихида пред мемориалния комплекс „Стена на храбростта“. Общината посочва, че военният ритуал за почит към загиналите е част от традицията на Архангеловата задушница.

Следват Архангеловден и зимните пости

След задушницата на 8 ноември се празнува Архангеловден – Съборът на свети архангел Михаил и небесните безплътни сили. Църковният календар за 7 ноември включва още паметта на светите 33 мъченици в Мелитин и на преподобни Лазар Галисийски.

Източници: bnrnews.bg, darik.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    1 1 Отговор
    Почитаме и загиналите войници.

    06:41 07.11.2026

  • 2 Нека

    3 1 Отговор
    Бог да прости тези, които вече не са между нас !

    06:47 07.11.2026

  • 3 Гост666

    1 0 Отговор
    Това го правят Сао вярващите . Аъейстите почитаме мъртвите когато си решим . Без да ходим по църкви или друфчги подобни неща . Едни цветя и готово.

    07:35 07.11.2026

  • 4 Пецата

    0 0 Отговор
    Аз не почитам нищо разбираш ли ама ше пиа ракиа днеска по повода 🤣

    07:47 07.11.2026