Архангелова задушница е, почитаме и загиналите воини

Архангелова задушница е днес – в съботата преди Архангеловден, който православната църква отбелязва на 8 ноември. Това е последната от трите големи задушници през годината и ден за молитвено възпоменание на починалите близки.
В православните храмове се отслужват заупокойна света литургия и обща панихида. В църковната традиция съботният ден е свързан с помен за покойните, а молитвата е насочена към упокой на душите им. Българската православна църква определя Архангелова задушница като ден за помен на починалите християни в съботата преди празника Събор на свети архангел Михаил.
„Умий, Господи, греховете на тук поменатите със Своята честна Кръв по молитвите на Твоите светии“, гласи част от молитвата, посочена от Българската православна църква в разяснение за задушницата.
Помен за близките и почит към воините
Хората посещават гробовете на своите близки, почистват ги и ги украсяват със свежи цветя. Палят се свещи, прекадява се с тамян и се прелива вино. Сред традиционните подавки са жито, хляб и вино, които се раздават „за Бог да прости“.
Архангелова задушница е позната и като Войнишка или Мъжка задушница. На нея се отдава специална почит към офицерите и войниците, загинали за България, както и към всички паднали в редовете на Българската армия. БНР съобщава, че именно възпоменанието на загиналите воини е причината денят да бъде наричан „мъжка задушница“.
В Трявна например е предвидена заупокойна света литургия в църквата „Св. Архангел Михаил“, последвана от панихида пред мемориалния комплекс „Стена на храбростта“. Общината посочва, че военният ритуал за почит към загиналите е част от традицията на Архангеловата задушница.
Следват Архангеловден и зимните пости
След задушницата на 8 ноември се празнува Архангеловден – Съборът на свети архангел Михаил и небесните безплътни сили. Църковният календар за 7 ноември включва още паметта на светите 33 мъченици в Мелитин и на преподобни Лазар Галисийски.
Източници: bnrnews.bg, darik.bg
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1 бушприт
06:41 07.11.2026
2 Нека
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3 Гост666
07:35 07.11.2026
4 Пецата
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