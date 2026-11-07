Робърт Патинсън и Никълъс Хоулт влязоха в битката за новия Джеймс Бонд

Робърт Патинсън и Никълъс Хоулт са преминали проби за ролята на следващия Джеймс Бонд, с което надпреварата за наследник на Даниел Крейг отново се разшири. Двамата британски актьори са тествани в Лондон през октомври за филма, който ще бъде режисиран от Дени Вилньов. Информацията е потвърдена и от международни публикации, позоваващи се на данни от The Hollywood Reporter.

Патинсън и Хоулт се присъединяват към Джак Лоудън, Калъм Търнър и Джош О’Конър, които вече бяха посочвани като кандидати за ролята на агент 007. Първоначално се смяташе, че финалният избор ще бъде направен измежду по-малка група актьори, но появата на две нови имена показва, че кастингът остава отворен.

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Патинсън вече работи с режисьора

Робърт Патинсън има предимството, че вече е работил с Вилньов по „Дюн: Част трета“. Актьорът е познат на публиката и като Батман, докато Никълъс Хоулт изпълнява ролята на Лекс Лутър във филмите на DC Studios.

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Следващият филм ще бъде първият за поредицата, създаван под творческия контрол на Amazon MGM Studios. Сценарият е поверен на Стивън Найт, създателя на „Остри козирки“, а продуценти са Ейми Паскал и Дейвид Хейман. Очаква се решението за новия Бонд да бъде обявено до края на 2026 г., което би позволило снимките да започнат през 2027 г.

О’Конър остава сред спряганите имена

В последните дни се появиха твърдения, че Джош О’Конър вече е получил ролята. Те обаче не са потвърдени от Amazon MGM Studios, Вилньов или продуцентите. Според разказ, публикуван от The Sun, информацията е била споделена от негов колега от постановката „Златното момче“ след края на спектаклите.

Самият О’Конър не потвърди слуховете. В интервю за BBC той заяви: „Да бъда споменаван в същата категория е изключително странен момент, като да се ощипя, за да повярвам, че е истина.“ Актьорът добави, че няма какво повече да каже по темата.

Лоудън води в букмейкърските прогнози

Джак Лоудън остава начело в посочените коефициенти на Ladbrokes с 4/6. След него е Калъм Търнър с 11/4, а О’Конър е с 8/1. Коефициентите отразяват пазарните очаквания, но не представляват потвърждение за избора.

Лоудън определи интереса към името му като ласкателен, но отказа да коментира дали е получил ролята. „Не искам да добавям към шума“, заяви актьорът, който е известен с участието си в сериала „Бавни коне“.

Окончателното решение за наследника на Даниел Крейг все още не е обявено. Крейг изигра Бонд за последен път във филма „Смъртта може да почака“, излязъл през 2021 г.

Източници: dailymail.com, indianexpress.com, au.variety.com