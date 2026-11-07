Робърт Патинсън и Никълъс Хоулт влязоха в битката за новия Джеймс Бонд

Робърт Патинсън и Никълъс Хоулт са преминали проби за ролята на следващия Джеймс Бонд, с което надпреварата за наследник на Даниел Крейг отново се разшири. Двамата британски актьори са тествани в Лондон през октомври за филма, който ще бъде режисиран от Дени Вилньов. Информацията е потвърдена и от международни публикации, позоваващи се на данни от The Hollywood Reporter.
Патинсън и Хоулт се присъединяват към Джак Лоудън, Калъм Търнър и Джош О’Конър, които вече бяха посочвани като кандидати за ролята на агент 007. Първоначално се смяташе, че финалният избор ще бъде направен измежду по-малка група актьори, но появата на две нови имена показва, че кастингът остава отворен.
Патинсън вече работи с режисьора
Робърт Патинсън има предимството, че вече е работил с Вилньов по „Дюн: Част трета“. Актьорът е познат на публиката и като Батман, докато Никълъс Хоулт изпълнява ролята на Лекс Лутър във филмите на DC Studios.
Следващият филм ще бъде първият за поредицата, създаван под творческия контрол на Amazon MGM Studios. Сценарият е поверен на Стивън Найт, създателя на „Остри козирки“, а продуценти са Ейми Паскал и Дейвид Хейман. Очаква се решението за новия Бонд да бъде обявено до края на 2026 г., което би позволило снимките да започнат през 2027 г.
О’Конър остава сред спряганите имена
В последните дни се появиха твърдения, че Джош О’Конър вече е получил ролята. Те обаче не са потвърдени от Amazon MGM Studios, Вилньов или продуцентите. Според разказ, публикуван от The Sun, информацията е била споделена от негов колега от постановката „Златното момче“ след края на спектаклите.
Самият О’Конър не потвърди слуховете. В интервю за BBC той заяви: „Да бъда споменаван в същата категория е изключително странен момент, като да се ощипя, за да повярвам, че е истина.“ Актьорът добави, че няма какво повече да каже по темата.
Лоудън води в букмейкърските прогнози
Джак Лоудън остава начело в посочените коефициенти на Ladbrokes с 4/6. След него е Калъм Търнър с 11/4, а О’Конър е с 8/1. Коефициентите отразяват пазарните очаквания, но не представляват потвърждение за избора.
Лоудън определи интереса към името му като ласкателен, но отказа да коментира дали е получил ролята. „Не искам да добавям към шума“, заяви актьорът, който е известен с участието си в сериала „Бавни коне“.
Окончателното решение за наследника на Даниел Крейг все още не е обявено. Крейг изигра Бонд за последен път във филма „Смъртта може да почака“, излязъл през 2021 г.
Източници: dailymail.com, indianexpress.com, au.variety.com
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