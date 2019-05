Принудили любовница на Чарли Шийн да прави секс по време на ТВ шоу

Продуцентите и създатели на британското шоу "Ex on the Beach" бяха въвлечени в сериозен секс скандал. Бившата участничка в проекта Джес Импиаци даде интервю за BBC, в което разкри подробности от кухнята на проекта.

Брюнетката е била любовница на актьора Чарли Шийн. Екипът на риалити шоуто е принудил нея и други участници в предаването да имат интимна връзка.

„Един от продуцентите ми каза, че вечерта ще има доста секс, след което си помислих, че трябва да напусна риалитито незабавано. Имах чувството, че съм в публичен дом, започнах да се обезценявам, имаше случайни момчета.”, оплаква се Джес в интервю с журналисти.

Сексът в риалити шоуто бил нужен за рейтингите и откровен епизод с участието на брюнетката все пак попаднал на видео. В състояние на опиянение, Джес Импиаци забравила за постоянния поглед на камерите и преспала с приятеля си. След като изтрезняло момичето помолило продуцентите да не включват тези кадри в шоуто, но исканията ѝ не били изслушани.

“Ex on the Beach” е британски проект, който се излъчва от 2014 г. насам.