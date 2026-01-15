Надежда Йорданова: Управляващите се държат арогантно и въпреки че бяха свалени от хората

"Категорично не е редно да се сменят изборни правила в навечерието на предстоящ вот, Венецианската комисия има много ясни критерии в тази посока. Управляващите носят много грехове за пропуснати възможности, освен за всички свинщини, които направиха. Имаше възможност по време на мандата да се проведе дискусия и дебат. Явно управляващите са постигнали някакъв консенсус за т.нар. "машини броячки" или оптичните скенери и са чакали удобен момент да го прокарат. Да се въведе нова технология изисква време за доставки, калибриране, тестване и т.н.". Това каза зам.-председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" Надежда Йорданова в ефира на БНТ.

Тя отново настоя да се върнат правилата от трите поредни избора със 100% машинен вот, като машините възстановят собствените си функции по гласуване и отпечатване на машинен протокол.

"Управляващите се държат арогантно и въпреки че бяха свалени от хората, те продължават да демонстрират такова поведение, видяхме го и вчера с отказа от свалянето на охраната от НСО. Гражданите свалиха управлението", подчерта тя по повод дебатите около изборните промени. След като в сряда управляващите отложиха заседанието на правната комисия, на която трябваше да се гледа прекрояването на Изборния кодекс, последва протест пред Народното събрание, а споровете се очаква да продължат и днес.

Иначе Йорданова подчерта, че разговори относно евентуални бъдещи взаимодействия между Радев и ПП-ДБ не са водени, след като от формацията върнаха неизпълнен втория проучвателен мандат за съставяне на правителство в сряда. "Няма и как да се случат такива разговори между президент и втора политическа сила. Геополитическите въпроси ни разделят. Не знаем и екипа му", бяха част от думите на Йорданова.