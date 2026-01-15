Надежда Йорданова: Управляващите се държат арогантно и въпреки че бяха свалени от хората

"Категорично не е редно да се сменят изборни правила в навечерието на предстоящ вот, Венецианската комисия има много ясни критерии в тази посока. Управляващите носят много грехове за пропуснати възможности, освен за всички свинщини, които направиха. Имаше възможност по време на мандата да се проведе дискусия и дебат. Явно управляващите са постигнали някакъв консенсус за т.нар. "машини броячки" или оптичните скенери и са чакали удобен момент да го прокарат. Да се въведе нова технология изисква време за доставки, калибриране, тестване и т.н.". Това каза зам.-председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" Надежда Йорданова в ефира на БНТ.
Тя отново настоя да се върнат правилата от трите поредни избора със 100% машинен вот, като машините възстановят собствените си функции по гласуване и отпечатване на машинен протокол.
"Управляващите се държат арогантно и въпреки че бяха свалени от хората, те продължават да демонстрират такова поведение, видяхме го и вчера с отказа от свалянето на охраната от НСО. Гражданите свалиха управлението", подчерта тя по повод дебатите около изборните промени. След като в сряда управляващите отложиха заседанието на правната комисия, на която трябваше да се гледа прекрояването на Изборния кодекс, последва протест пред Народното събрание, а споровете се очаква да продължат и днес.
Иначе Йорданова подчерта, че разговори относно евентуални бъдещи взаимодействия между Радев и ПП-ДБ не са водени, след като от формацията върнаха неизпълнен втория проучвателен мандат за съставяне на правителство в сряда. "Няма и как да се случат такива разговори между президент и втора политическа сила. Геополитическите въпроси ни разделят. Не знаем и екипа му", бяха част от думите на Йорданова.
1 Решение
Второ: депутатите без охрана и имунитет.
Трето: само един мандат/ ква е тая професия депутат/
Четвърто: всекидневна проверка за алкохол и наркотици.
Пето: самоотлъчка без надница,три самоотлъчки дисциплинарно уволнение.
Да добавя: депутатска заплата максимум две средни за страната.
Може и още но като начало ще е добре!
Коментиран от #4, #5, #6
10:47 15.01.2026
2 Мнение
Коментиран от #7
10:49 15.01.2026
3 Дориана
10:51 15.01.2026
4 Разумен
До коментар #1 от "Решение":Идеята ти е нереалистична и противоконституционна – имунитетът и изборът на опитни депутати са важни за нормалната работа на парламента, а наказателните мерки и ограничения на заплатите няма да подобрят управлението
Коментиран от #8
10:51 15.01.2026
5 Неадекватно решение!!
До коментар #1 от "Решение":Прочети Конституцията и после драскай тук!!!
Конституцията защитава правото на всички пълнолетни български граждани да гласуват, гарантира равенството на гласовете и забранява произволни ограничения.
Аман от самозванци!!
10:53 15.01.2026
6 Я марш!
До коментар #1 от "Решение":Неграмотни български граждани могат да гласуват.
Конституцията (чл. 42) не поставя изискване за грамотност – важни са възрастта (18+) и гражданството.
На практика, изборният процес е устроен така, че всеки има право да гласува – дори ако не може да чете или пише, може да се подпише с знак, а изборните служители помагат при попълването на бюлетината.
С други думи, идеята „само грамотни да гласуват“ е дискриминационна и противоконституционна.
10:54 15.01.2026
7 доказано ефективен
До коментар #2 от "Мнение":доказано ефективен за Пъ Пъ и ДъБъ - иначе както каза Кирето -- без ала-бала с машините, само 7%
10:55 15.01.2026
8 Глей ся
До коментар #4 от "Разумен":Има месни и можещи хора които могат да управляват но тези които са в парламента са вечните депутати.
Няма да ти ги изброявам.
Нормално избран депутат не би се страхувал от разходка по улиците.
Що се отнася до заплатата,като иска да му се увеличи заплатата ще работи за да се вдигне стандарта и той да получава повече
10:57 15.01.2026
9 Така е
Начинът, по който се вземаха решенията им, без широка публична дискусия или консенсус, бяха брутално нагли.
ГЕРБ-БСП-ИТН-ДПС НН вместо да използват времето си за реформи, са се фокусирали върху свои интереси.
Има „консенсус зад кулисите“, което е сигнал за липса на прозрачност.
10:59 15.01.2026
10 До 5 и 6
По коя конституция се купуват депутати
10:59 15.01.2026