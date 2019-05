Лейди Гага излезе със скъсан чорапогащник на интимно място (СНИМКА)

Лейди Гага слиса всички, като се показа с изпокъсан чорапогащник на доста интимно място. Певицата пристигна в студиото си, за да записва, но визията ѝ се различаваше от това, което виждахме през изминалите седмици по червения килим.

Скъсаните чорапогащници всъщност от край време са истинска модна тенденция. Първоначално те започнаха да се появяват в различни дизайнерски колекции още през 2016 година и постепенно се наложиха и извън модния подиум. Специално направените дупки на чорапогащниците обаче са разположени симетрично и са добре позиционирани – обикновено на коленете или изцяло и само в предната част на краката. Именно затова се предполага, че Лейди Гага абсолютно неволно е скъсала чорапогащника си именно на дупето.

Lady Gaga arriving at a studio in Hollywood, wearing a t-shirt that reads “Haus Laboratories.” pic.twitter.com/1ptTRtjKpx