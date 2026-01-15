Киселова: БСП ще оттегли предложението за гласуване след активна регистрация

БСП няма да поддържа предложения, които могат да се тълкуват като ограничаване на правото на глас. Това заяви в студиото на „Здравей, България“ доц. Наталия Киселова, депутат от „БСП–Обединена левица“ и бивш председател на Народното събрание, коментирайки появилите се твърдения, че партията иска да въведе изискване за предварителна активна регистрация на граждани, които не са гласували на предишни избори.
„Към момента не е коректно да поддържаме такова предложение, защото при кратки срокове между приемането и прилагането му това изглежда като възпрепятстване на избирателното право“, подчерта Киселова. По думите ѝ, когато изборите „чукат на вратата“, подобни идеи създават излишна суматоха и недоверие. Необходима е поне една време до изборите, за да бъде въведена подобна идея.
Киселова обясни, че в началото на 51-вото Народно събрание всички партии, преминали 4-процентната бариера, са внесли свои предложения за промени в Изборния кодекс. „Нашият анализ сочеше, че трябва да има усилия за изчистване на избирателните списъци и за повишаване на избирателната активност“, каза тя. В този контекст се е появила и идеята за т.нар. активна гражданска регистрация, но в по-дългосрочен хоризонт и с достатъчно време за обществен дебат.
„Когато няма достатъчно време между приемането на една промяна и нейното прилагане, това изглежда като ограничение, а не като мярка за стимулиране на гласуването“, добави Киселова и уточни, че именно затова БСП ще оттегли този текст при обсъждането му в парламентарната комисия.
Бившият председател на парламента коментира и ожесточения спор около начина на гласуване. Тя припомни, че именно БСП е сред партиите, които преди години са подкрепили въвеждането на машинния вот. „Тогава преценихме, че това е начин да се подобри изборният процес“, каза Киселова.
По думите ѝ обаче натрупаният опит показва, че проблеми има и при двата вида гласуване. „Доказаните манипулации са при хартиения вот, но в последните спорове, включително около изборите за кмет на голяма столична община, проблемите се появиха при машинното гласуване“, посочи тя. Според нея прибързаните промени „в 12 без една минута“ могат да доведат до още по-голям хаос.
Киселова даде и личен пример от работата си в секционна комисия в чужбина през 2023 г., когато машината е разпечатала бюлетина, от която не е било ясно да се разбере вотът на избирателя. „Когато говорим за промени в изборното законодателство, те трябва да повишават доверието, а не да го подкопават“, подчерта тя.
Според нея една от основните причини за настоящата политическа криза е именно липсата на доверие към изборния процес и към Народното събрание. „Каквато и промяна да се прави, тя трябва да бъде подкрепена от всички парламентарни групи, иначе рискуваме да задълбочим разделението“, добави депутатът.
Киселова заяви, че официалната позиция на БСП ще бъде представена в Комисията по конституционни и правни въпроси, но подчерта личното си убеждение, че страната не е готова за нови технологични експерименти в изборния процес. „Моето мнение е, че към момента не сме готови да въвеждаме сканиращи устройства“, каза тя, като уточни, че подобни решения трябва да се вземат след сериозна координация с Централната избирателна комисия.
Тя обърна внимание и на факта, че на последните избори повече избиратели са предпочели хартиеното гласуване, което също трябва да бъде отчетено при бъдещи решения.
До коментар #5 от "След":Всеки с да по себе си!
ТЕБЕ КАКВО ТЕ ГРЕЕ ОХРАНАТА ОХРАНА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ПО ЗАКОН ЗНАЕШ ЛИ ТОВА А НЕ ОТ РАЗНИ ШАРЛАТАНИ
Киселова, безсоамието ти е безгранично!
Каквото и мнение да изкажеш, сложили сме ти оценка « слаб2»
Ако на всяко ниво има сложени хора с нареждане да правят измами, измами ще има....
Сперете се на едното от двете гласувания и го усъвършенсвайте с консенсус, така, че да работи за 20 госини.
Напишете, запишете изпълнете наказание за драскащите по бюлетини членове на избирателната секция при преброяването! Накажете кмет за изгубен чувал с бюлетини. Направете видеонаблюдението доказателство...
Тъкмо тези шарлатани гласуват законите?
По заповед на Свинян Блеевски, за 24 ч, тъкмо тези послушници преза промяна в същия този закон за НСО за сваляне и неползаване на коли на янСО за администрацията на президента?
Ъщите тези шарлатани, промениха с космическа скорост якогституцита и орязаха правомощията на президента, а сега олеле. Няма желаещ за министър- председател от тези по домовата книга! И как ще има? Всички те са стабилни мандатни места, преседателят е в торрбичката на прашката- във всеки един момент, може да бъде изстрелян.
По закон... Ми то законите ги пишат шарлатани от всякакъв вид, само в своя полза.
За жалост в киселото ни "мляко" отсъства бацилус булгарикус.... Едно време на третия ден кофичките се надуваха .... Правих експеримент /не умишлено/ - отворих кофичка кисело мляко стояла в гаража ми 6.5 месеца. С притеснение пробвах съвсем малко - като че ли го бях купил вчера от магазина. Беше "Данон" - вече го няма, но и тези дето ги има сега са същите боклуци - заместващи продукти от сухо мляко. Отвориш го, след 2 седмици хване мухъл, но не покиселява.
Така че - извини се на киселото мляко - ТО НЕ Е "КИСЕЛО"....
Ами те и повечето избиратели препочитат лева пред еврото, ама защо не беше отчетено?
Са изключително неграмотни изперкали същества. Тези в България по точно .... едни паразити като примерно Светослав Малинов и Дайнов им правят мозъците на пастет
Гласувах с хартия. Писнало ми е от джаджи. Не знам как издържат онези, които постоянно следят и подслушват!
- регистрирани са като гласоподаватели да кажем 3млн. човека
- това ликвидира "мъртвите души" които всеки път досега осигуряваха над 150 000 гласа за който плати
- бил си "активен" ама не отиваш да гласуваш този път по каква да е причина- за следващите избори вече си изваден от списъка с "активни"...
- разбира се всеки който "не е активен" има пълната свобода да отиде и да гласува, дописват го списъка както се прави и сега и готово...
Знаете, че е много важно кой брои гласовете... Не по-малко важно е каква свобода за измами му се дава на този дето брои... Сега сте 6+млн. гласоподаватели по списък, а гласуват пряко сили 1,8млн. и се нагласяват схемите с нужните им бройки казвайки накрая, че са гласували 2,2млн... Сваляте общата бройка гласоподаватели на 3млн. и тези 3млн. отиват да гласуват +-10 000 човека- така ще ликвидирате основният им начин за манипулации...
