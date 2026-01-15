Новини
Киселова: БСП ще оттегли предложението за гласуване след активна регистрация

15 Януари, 2026

Няма да подкрепим мерки, които изглеждат като ограничаване на избирателното право, допълни тя

БСП няма да поддържа предложения, които могат да се тълкуват като ограничаване на правото на глас. Това заяви в студиото на „Здравей, България“ доц. Наталия Киселова, депутат от „БСП–Обединена левица“ и бивш председател на Народното събрание, коментирайки появилите се твърдения, че партията иска да въведе изискване за предварителна активна регистрация на граждани, които не са гласували на предишни избори.

„Към момента не е коректно да поддържаме такова предложение, защото при кратки срокове между приемането и прилагането му това изглежда като възпрепятстване на избирателното право“, подчерта Киселова. По думите ѝ, когато изборите „чукат на вратата“, подобни идеи създават излишна суматоха и недоверие. Необходима е поне една време до изборите, за да бъде въведена подобна идея.

При предсрочни избори: Ще има ли промени в Изборния кодекс и на какво ще гласуваме?

Киселова обясни, че в началото на 51-вото Народно събрание всички партии, преминали 4-процентната бариера, са внесли свои предложения за промени в Изборния кодекс. „Нашият анализ сочеше, че трябва да има усилия за изчистване на избирателните списъци и за повишаване на избирателната активност“, каза тя. В този контекст се е появила и идеята за т.нар. активна гражданска регистрация, но в по-дългосрочен хоризонт и с достатъчно време за обществен дебат.

„Когато няма достатъчно време между приемането на една промяна и нейното прилагане, това изглежда като ограничение, а не като мярка за стимулиране на гласуването“, добави Киселова и уточни, че именно затова БСП ще оттегли този текст при обсъждането му в парламентарната комисия.

Бившият председател на парламента коментира и ожесточения спор около начина на гласуване. Тя припомни, че именно БСП е сред партиите, които преди години са подкрепили въвеждането на машинния вот. „Тогава преценихме, че това е начин да се подобри изборният процес“, каза Киселова.

Ще променят ли депутатите Изборния кодекс

По думите ѝ обаче натрупаният опит показва, че проблеми има и при двата вида гласуване. „Доказаните манипулации са при хартиения вот, но в последните спорове, включително около изборите за кмет на голяма столична община, проблемите се появиха при машинното гласуване“, посочи тя. Според нея прибързаните промени „в 12 без една минута“ могат да доведат до още по-голям хаос.

Киселова даде и личен пример от работата си в секционна комисия в чужбина през 2023 г., когато машината е разпечатала бюлетина, от която не е било ясно да се разбере вотът на избирателя. „Когато говорим за промени в изборното законодателство, те трябва да повишават доверието, а не да го подкопават“, подчерта тя.

Според нея една от основните причини за настоящата политическа криза е именно липсата на доверие към изборния процес и към Народното събрание. „Каквато и промяна да се прави, тя трябва да бъде подкрепена от всички парламентарни групи, иначе рискуваме да задълбочим разделението“, добави депутатът.

Киселова заяви, че официалната позиция на БСП ще бъде представена в Комисията по конституционни и правни въпроси, но подчерта личното си убеждение, че страната не е готова за нови технологични експерименти в изборния процес. „Моето мнение е, че към момента не сме готови да въвеждаме сканиращи устройства“, каза тя, като уточни, че подобни решения трябва да се вземат след сериозна координация с Централната избирателна комисия.

Тя обърна внимание и на факта, че на последните избори повече избиратели са предпочели хартиеното гласуване, което също трябва да бъде отчетено при бъдещи решения.


  • 1 Тая

    34 4 Отговор
    стрина вчера не спря да вика и прави физиономии от мястото си на заседанието !

    Коментиран от #15

    09:19 15.01.2026

  • 2 Дедо

    29 4 Отговор
    Мале колко са долни . Думи нямам за Думане.

    09:20 15.01.2026

  • 3 Тервел

    40 3 Отговор
    Тази наистина излезе огромен боклук

    09:20 15.01.2026

  • 4 Наталия Киселова

    12 10 Отговор
    Две руски имена!

    09:20 15.01.2026

  • 5 След

    32 3 Отговор
    ваканцуването десет кила отгоре и още толкова наглост !

    Коментиран от #13

    09:21 15.01.2026

  • 6 Факт

    14 1 Отговор
    Да направят изборите в работен ден и да има премия за всеки гласуващ. Ще гласуват повече хора!

    09:26 15.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Фикус

    14 1 Отговор
    Охъ,много кисело ми стана,окиселях си съвсем!Като мисело кляко.

    Коментиран от #29

    09:29 15.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Противна е

    23 1 Отговор
    БСП са един труп, който вече се разлага, а Киселова е една от отровителите му. Заради кефа на Борисов и Пеевски, застана срещу целия народ, без няколко жълтопаветни изтърсака и мафията, а сега има наглостта да се прави на ментор. Отивай си на село и си купи по-голяма мотика, госпожо!

    09:33 15.01.2026

  • 11 браво

    26 2 Отговор
    И охраната на Борисов и Пеевски не позволихте да се махне, защото и те имат права, нали тъй? БСП със Зафиров е пълен, тотален провал.

    Коментиран от #16

    09:33 15.01.2026

  • 12 Парпърляк

    22 1 Отговор
    Тази кога ще я видим в затвора за погазване на конституцията?

    09:34 15.01.2026

  • 13 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "След":

    Всеки с да по себе си!

    09:35 15.01.2026

  • 14 Промяна

    3 3 Отговор
    КАК ТАКА ДЕПУТАТИТЕ ИСКАТ ДА ОГРАНИЧАВАТ ПЛАВАТА НА ЖИВИ БЪЛГАРИ ЧЕ ТОВА Е ДИСКРИМИНАЦИЯ

    09:35 15.01.2026

  • 15 Зевс

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Тая":

    Ти там ли беше?

    09:35 15.01.2026

  • 16 Промяна

    2 12 Отговор

    До коментар #11 от "браво":

    ТЕБЕ КАКВО ТЕ ГРЕЕ ОХРАНАТА ОХРАНА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ПО ЗАКОН ЗНАЕШ ЛИ ТОВА А НЕ ОТ РАЗНИ ШАРЛАТАНИ

    Коментиран от #25, #27

    09:36 15.01.2026

  • 17 ккк

    19 1 Отговор
    то вчера уж махнахте охраната на Д-то и Бою ама след консултация и набиване на канчетата от шефа ви обърнахте палачинката. За това с Итн трябва да гледате парламента от вън предатели , нищо не спазихте от това което искаха от вас хората които ви гласуваха

    09:38 15.01.2026

  • 18 Ивелин Михайлов

    16 1 Отговор
    Киселякът реално е Пеевски в женски дрехи. Що направо не се вземат тия двамата.. Пейо ще си направи харем с Цвети и Киселяка като типичен радикализиран депесарин, дето взривява влакове с български деца в Буново.

    09:39 15.01.2026

  • 19 Народният представител трябва:

    17 1 Отговор
    Да е истински образован; да е независим от чуждо мнение и натиск; да бъде морален и устойчиво да брани интересите на тези, които са го избрали; да бъде здраво стъпил на земята, а не да се вее като вестник на вятър в полза на двама гробокопачи на България; и не на последно място- да има визия, а не лице за Хелоуин!
    Киселова, безсоамието ти е безгранично!
    Каквото и мнение да изкажеш, сложили сме ти оценка « слаб2»

    09:39 15.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Иван Грозни

    12 4 Отговор
    Аз също бях член на избирателна секция и останах с впечатление, че грамотните и независими хора гласуваха с машина, а платените и задължените неграмотни с хартия. Показател за интелигентността на гражданите. Резултатът беше 5:1 в полза на хартията.

    Коментиран от #40

    09:42 15.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Чопланката

    11 0 Отговор
    Бре,бре!Днес с изискана фризура,наконтена.Браво!Така трябва.Правиха ли и тест за алергии или я караха по късата процедура?Остава да оперира брадавицата,да мине курс по отслабване при д-р Емилова и кажи-речи е готова за първа корица на Плейбой.

    09:44 15.01.2026

  • 24 1234

    11 0 Отговор
    Стига драми!! Виновен е не автомобила а задкормилното устройство!!!
    Ако на всяко ниво има сложени хора с нареждане да правят измами, измами ще има....
    Сперете се на едното от двете гласувания и го усъвършенсвайте с консенсус, така, че да работи за 20 госини.
    Напишете, запишете изпълнете наказание за драскащите по бюлетини членове на избирателната секция при преброяването! Накажете кмет за изгубен чувал с бюлетини. Направете видеонаблюдението доказателство...

    09:45 15.01.2026

  • 25 А ти, умнико знаеш ли че

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Промяна":

    Тъкмо тези шарлатани гласуват законите?
    По заповед на Свинян Блеевски, за 24 ч, тъкмо тези послушници преза промяна в същия този закон за НСО за сваляне и неползаане на коли на янСО за администрацията на президента?
    Ъщите тези шарлатани, промениха с космическа скорост якогституцита и орязаха правомощията на президента, а сега олеле. Няма желаещ за министър- председател от тези по домовата книга! И как ще има? Всички те са стабилни мандатни места, преседателят е в торрбичката на прашката- във всеки един момент, може да бъде изстрелян.

    Коментиран от #32

    09:48 15.01.2026

  • 26 Хмм

    14 0 Отговор
    наглост безкрай, провали сес гръм и трясък, стана една от най-мразените в страната, една от тези, заради които лепнаха на БСП етикета подлога и има нахалството да говори вместо да се скрие в миша дупка.

    09:50 15.01.2026

  • 27 Вратауполе

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "Промяна":

    По закон... Ми то законите ги пишат шарлатани от всякакъв вид, само в своя полза.

    09:50 15.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 АГАТ а Кристи

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Фикус":

    За жалост в киселото ни "мляко" отсъства бацилус булгарикус.... Едно време на третия ден кофичките се надуваха .... Правих експеримент /не умишлено/ - отворих кофичка кисело мляко стояла в гаража ми 6.5 месеца. С притеснение пробвах съвсем малко - като че ли го бях купил вчера от магазина. Беше "Данон" - вече го няма, но и тези дето ги има сега са същите боклуци - заместващи продукти от сухо мляко. Отвориш го, след 2 седмици хване мухъл, но не покиселява.
    Така че - извини се на киселото мляко - ТО НЕ Е "КИСЕЛО"....

    09:56 15.01.2026

  • 30 нннн

    6 1 Отговор
    Тази толкова се изложи, че всяка нейна поява предизвиква отвращение. Моля, не я отразявайте вече.

    10:00 15.01.2026

  • 31 хайаъ

    4 1 Отговор
    Конситуционопрестъпница!

    10:00 15.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 двоен аршин

    4 1 Отговор
    "Тя обърна внимание и на факта, че на последните избори повече избиратели са предпочели хартиеното гласуване, което също трябва да бъде отчетено при бъдещи решения".
    Ами те и повечето избиратели препочитат лева пред еврото, ама защо не беше отчетено?

    10:06 15.01.2026

  • 34 МИ АЗ ОТ 12 ГОДИНИ

    5 1 Отговор
    НЕ СЪМ ГЛАСУВАЛ. КОЛКО НОВИ РЕГИСТРАЦИИ ДА СИ НАПРАВЯ. ИЗЧЕЗВАЙТЕ ОТ ПОЛИТИКАТА. ВИЕ ЯКО НЕПОНОСИМО СЕ ИЗДЪНИХТЕ. КАК ИМАТЕ ОЧИ ДА СЕ ПОКАЗВАТЕ И УСТА ДА ГОВОРИТЕ. ТАМ ДОЛУ У БЕЗДНАТА ВИЕ И ИТН. НА ШИШКАВИЯ

    10:09 15.01.2026

  • 35 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    3 1 Отговор
    КАЖИ МУ КОМУНИСТ И НЕ ГО ЗАКАЧАЙ. ТОВА СА БЕЗГРЪБНАЧНИ, КОРУМПИРАНИ И ЛЪЖЛИВИ ПИШМАН ПОЛИТИЦИ.

    10:12 15.01.2026

  • 36 Да се забрани

    2 3 Отговор
    На студентите да гласуват. Очевидно са с повредени мозъци тези същества ! Да си гледат данък девидента

    10:14 15.01.2026

  • 37 Някой

    3 0 Отговор
    Измряха червените бабички от 90-те години дето крещяха по митингите и БСП просто загиват, младите хора трудно ще ги баламосат със социалистически алабализми !!!!?

    Коментиран от #38

    10:16 15.01.2026

  • 38 младите хора

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Някой":

    Са изключително неграмотни изперкали същества. Тези в България по точно .... едни паразити като примерно Светослав Малинов и Дайнов им правят мозъците на пастет

    10:20 15.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Анонимен

    0 4 Отговор

    До коментар #21 от "Иван Грозни":

    Гласувах с хартия. Писнало ми е от джаджи. Не знам как издържат онези, които постоянно следят и подслушват!

    10:21 15.01.2026

  • 41 ои8уйхътгрф

    3 0 Отговор
    "Активната регистрация" НЕ ограничава никакви права, но много грубо прецаква купувачите на гласове... Да обясним:
    - регистрирани са като гласоподаватели да кажем 3млн. човека
    - това ликвидира "мъртвите души" които всеки път досега осигуряваха над 150 000 гласа за който плати
    - бил си "активен" ама не отиваш да гласуваш този път по каква да е причина- за следващите избори вече си изваден от списъка с "активни"...
    - разбира се всеки който "не е активен" има пълната свобода да отиде и да гласува, дописват го списъка както се прави и сега и готово...

    Знаете, че е много важно кой брои гласовете... Не по-малко важно е каква свобода за измами му се дава на този дето брои... Сега сте 6+млн. гласоподаватели по списък, а гласуват пряко сили 1,8млн. и се нагласяват схемите с нужните им бройки казвайки накрая, че са гласували 2,2млн... Сваляте общата бройка гласоподаватели на 3млн. и тези 3млн. отиват да гласуват +-10 000 човека- така ще ликвидирате основният им начин за манипулации...

    10:23 15.01.2026

  • 42 Киселов е незнаеща , лъжлива,корумпирана

    1 0 Отговор
    КИСЕЛОВА Е КОМПРОМЕТИРАНА СЛУГА НА МАФИЯТА. ТРЕБЕ ДА БЪДЕ ИЗГОНЕНА ОТ СУ ЩОТО ПРЕПОДАВА КАК ДА БЪДАТ ПОГАЗВАНИ ЗАКОНИТЕ И КОНСТИТУЦИЯТА. ТОТАЛЕН НЕКАДЪРНИК Е ТОЯ ТЕЖКОВОЗ СЛАНИНЕН.

    10:48 15.01.2026

  • 43 Киселтак,

    1 0 Отговор
    Активната регистрация не е ограничаване на избирателно право. Достатъчно се изложи, изчезвай!

    10:53 15.01.2026

