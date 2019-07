Чисто гола журналистка се отърка в 500 нудисти

Добре дошли на 13-ия ежегоден Nude Fest в Съмърсет, Англия, където се събират 500 нудисти от цялата страна за едноседмично отпразнуване на голите тела.

Тази година в него решила да се включи журналистката от The Sun Ейми Никъл и да разкаже от първо лице какво се случва на феста - тържество на плътта, и какво е усещането да си без дрехи сред напълно непознати и също голи хора, пише lupa.bg.

"Какво ли е усещането да си гол на поляна с други голи жени и мъже? Какво ли успява да види мъжът зад мен от срамните ми части? За много хора това са кошмарни неща, но за нудистите си е прекрасна лятна почивка. Ето на тези въпроси искам да намеря отговор. Пристигнах в Съмърсет и разбрах, че тук няма възрастови ограничения, приемат се и цели семейства. Цялото това преживяване ми струва 44 паунда на ден“, разказва Ейми Никъл в своя материал за The Sun.

„Не ми е много лесно по цял ден да съм гола. Не съм израснала в нудистко семейство, а последният човек, който ме е виждал в цялата ми гола прелест, беше козметичката ми, преди нея – гинекологът ми. Когато пристигам се запознавам с моя гид Пам, която ми казва, че мога да се съблека в нейната палатка. Тя дори не ме черпи нещо за пиене преди това. Събличам всички дрехи и увивам хавлия около тялото си. Срещам се с двама мъже на моята възраст и се шашкам, когато осъзнавам, че съвсем скоро ще видя гениталиите им“, продължава разказа си британката.

„Странно е, но и леко вълнуващо... Мисля си за това колко силно не искам да ми видят дупето. После отиваме до бара, за да обърнем едно за кураж. Обслужващият персонал не от нудисти. Ейми и Пам си почиват. Завеждат ме и да се упражнявам в скално катерене. Отново чисто гола. Питам един млад нудист какво се случва, когато падне мрак. Той ми отвръща: „Повечето хора си свалят всички дрехи, щом се напият, а аз си ги обличам”.

