Млада журналистка разцелува 85-годишния Ал Пачино (СНИМКА)

Холивудската легенда Ал Пачино бе уловен в романтичен момент с младата италианска журналистка Катерина Ди Терлици по време на вечеря в Рим. 85-годишният актьор от „Кръстникът“ бе забелязан в ресторант Il Bolognese на прочутия Piazza del Popolo в понеделник вечерта, облечен изцяло в черно и с бейзболна шапка.

Папарашки снимки показват как Ди Терлици нежно целува Пачино по бузата, а той ѝ отвръща с топла прегръдка. На други снимки двамата са потънали в оживен разговор, като Катерина внимателно слуша актьора от „Белязания“.

Пачино се намира в Рим по повод снимките на новия филм „Maserati: The Brothers“, чиято премиера е планирана за октомври тази година.

Al Pacino, 85, gets smooch from much-younger Italian journalist at dinner in Rome https://t.co/U5h0kzP4vy pic.twitter.com/exj2RTZ4vy