Натали Трифонова почива като принцеса на един от най-популярните сред туристите гръцки острови - остров Санторини. Русата синоптичка пръска чар, сексапил и солидни пачки по време на лятната си ваканция.

Натали е настанена в луксозна вила със собствен басейн и невероятна гледка към морето в най-луксозната част на острова. Тя се намира в най-северната точка на Санторини и предлага на туристите не само баровски и магазини, но и чуден залез.

Стотици се събират всеки ден да го гледат и улиците на селцето буквално отесняват, но Трифонова няма този проблем. Тя разполага с огромна тераса, на която може да гледа до насита как слънцето потъва във водите.

Цените в най-натоварения сезон в момента тръгват от хилядарка на нощ, но екстрите в стаите могат да вдигнат цената до три бона.

Трифонова не разкрива дали е на острова с приятеля си, който е успешен бизнесмен и може да си позволи подобни глезотии.

Докато Натали релаксира, Борислав Лазаров днес за първи път съобщава прогнозата за времето по Би Ти Ви. Злобни колеги се шегуват, че специално за него студиото е разширено, защото в предишното огромната му фигура щеше да закрива картата.

България