Фриволното поведение на Тита потресе и шокира дори... ВИДЕО

Младата певица Тита за пореден път нажежи до червено социалните мрежи и събра очите на феновете си с дръзка фотосесия. Този път обаче, вниманието, което получи бе далеч от позитивно.

Тийн принцесата се показа в такъв неочакван вид във виртуалното пространство, който ѝ навлече гнявa на много потребители и то за отрицателно време.

С цел да разпали страстите преди появата на новия си клип, Христина Христова, както е цялото име на изпълнителката, се развихри, публикувайки доста провокативни снимки и видео, в които пъчи пищен бюст.

На кадрите блондинката, която събра погледите с таланта си преди броени месеци в хитовото шоу "Като две капки вода", е повече от дръзка и дори си позволява да прави неща, които успяха да възмутят и шокират дори най-верните ѝ фенове.

Почитателите на Тита изненадващо бързо засипаха стената ѝ с остри и гневни коментари, в които разкритикуваха външния ѝ вид и фриволно поведение.

