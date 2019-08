Урсула се увърта около Мис България (СНИМКИ)

Открих своята гледна точка Как да облекча сивото ежедневие; Затова ще си повтарям непрекъснато “Потърси сребристата подплата на облаците” Вълшебникът от Оз #my #summer #fashionweekend #stvlas #bulgaria

A post shared by Elena Tihomirova (@eetihomirova) on Aug 15, 2019 at 11:42am PDT